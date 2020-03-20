-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:42
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
Дорогие соотечественники!
Мы стали свидетелями как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию.
В настоящее время вирус уже преодолел границы более 155 государств, в том числе и Казахстана.
Его география неуклонно расширяется, сопровождаясь ростом числа жертв.
Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках.
Все это оказывает влияние и на нашу страну.
Мы оказались перед лицом крайне непростых угроз, которые в совокупности можно назвать «идеальным штормом».
По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело.
В этих условиях призываю всех казахстанцев поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни.
Для защиты от коронавируса властями страны был разработан комплекс превентивных мер.
В данном контексте введение чрезвычайного положения – это важный и необходимый шаг.
Цель этого действия – защита интересов граждан и государства.
Работает специальный штаб по минимизации ущерба от коронавирусной инфекции и стабилизации отечественной экономики.
Делается все возможное, чтобы не допустить перебои с поставками продовольствия, товаров первой необходимости и средств медицинской защиты.
В полном объеме продолжают выполняться все социальные обязательства государства.
Правоохранительные органы обеспечивают порядок.
Всемерная поддержка оказывается отечественным предприятиям, малому и среднему бизнесу.
Прилагаются все усилия, чтобы сохранить рабочие места.
Принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации.
Я их поддерживаю!
Вместе с тем, Правительству необходимо разработать сценарий контрмер на случай, если текущий кризис приобретет долговременный характер.
При таком раскладе важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии и комплексному выходу на траекторию устойчивого развития.
Уважаемые казахстанцы!
Мы говорим: «Кемедегінің жаны бір».
«На корабле у всех одна судьба».
В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела.
Во-первых, Правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса.
Но усилий одного государства недостаточно.
Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы.
Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад.
Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена.
Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения.
Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий.
Успешным примером такого общенационального подхода может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки был восстановлен город Арысь.
Во-вторых, я признателен за помощь, уже оказываемую в эти дни населению национальным бизнесом.
Надеюсь, что этот процесс расширится, и к нему присоединятся другие представители частного сектора.
Полагаю, что владельцы компаний могут и должны финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают с ними.
К примеру, оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках либо ввести в практику укороченные рабочие графики.
Призываю представителей отечественного бизнеса не увольнять наемных работников.
Сохранив рабочие места, вы проявите свою солидарность с обществом.
В свою очередь, крупные инвесторы, работающие в сферах добычи и переработки сырья, обрабатывающей промышленности, совместно с Правительством и акиматами должны также поддержать население регионов, в которых они ведут свою деятельность.
Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях.
В-третьих, сегодня требуется оказать поддержку тем, кому она действительно нужна больше всех.
По моему поручению, в рамках проектов партии «Nur Otan « выделено 150 миллионов тенге.
Деньги предназначены для оказания адресной помощи социально уязвимым слоям населения в городах Нур-Султан и Алматы, где был объявлен карантин.
Еще 200 миллионов тенге, по моему решению, направлено из Фонда Первого Президента на противодействие распространения коронавирусной инфекции.
Думаю, что партия «Nur Otan « проконтролирует правильное расходование финансов на борьбу с коронавирусом в целом.
В-четвертых, необходимо обратить внимание на бесперебойное обеспечение всем необходимым представителей старшего поколения, воспитанников детских домов и пациентов специализированных больниц.
Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается.
Казахстанцы всегда помогали в трудные времена друг другу.
Свое веское слово здесь должны сказать и представители волонтерского движения.
В-пятых, нам следует поддержать врачей и медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые в эти дни находятся на «передовой» борьбы с пандемией.
На их плечи сегодня ложится большая нагрузка и ответственность.
Общество должно помогать этим людям, проявить понимание, а также ответственно выполнять все их предписания.
Дорогие сограждане!
Наше единство – залог успешного преодоления текущих трудностей.
В истории Казахстана были и более сложные испытания.
Мы благополучно преодолевали их и продолжали дальше работать во благо нашей Родины.
Уверен, что также будет и в этот раз.
С первых дней независимости я знал – путь Казахстана не будет простым и легким.
Мои предположения исходили из того, что история и время будут вносить свои коррективы в наши планы.
Даже в благополучные годы мы готовились к угрозам, которые могли возникнуть в будущем, и создавали необходимые для таких случаев резервы.
Накопленные золотовалютные запасы и средства Национального фонда позволяли нам осуществлять проводимые реформы и в целом поддерживать нашу экономику в трудные годы.
Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.
Это один из результатов нашего курса, в основе которого лежал принцип – «сначала экономика, потом политика».
Нам сложно было строить новое государство «с нуля», но еще сложнее было защитить страну от невзгод и сохранить нашу независимость.
Сегодня у нас есть опыт, а также четкий алгоритм действий.
Я всегда говорил о первостепенной важности консолидации нации, нашего единства и согласия.
Пришло время показать нашу сплоченность.
Призываю всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры.
Пока есть единство – нет высот, которых мы не достигнем!
Символом нашего единения является и приближающийся праздник Наурыз.
В преддверии этого светлого дня хочу пожелать всем нам мира и благоденствия.
Пусть все невзгоды обходят нас стороной.
Уверен, что Казахстан преодолеет все трудности, и мы с честью выйдем на новый этап нашего развития.
Бiз бiргемiз!
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана