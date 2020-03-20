Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

Дорогие соотечественники!

Мы стали свидетелями как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию.

В настоящее время вирус уже преодолел границы более 155 государств, в том числе и Казахстана.

Его география неуклонно расширяется, сопровождаясь ростом числа жертв.

Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках.

Все это оказывает влияние и на нашу страну.

Мы оказались перед лицом крайне непростых угроз, которые в совокупности можно назвать «идеальным штормом».

По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело.

В этих условиях призываю всех казахстанцев поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни.

Для защиты от коронавируса властями страны был разработан комплекс превентивных мер.

В данном контексте введение чрезвычайного положения – это важный и необходимый шаг.

Цель этого действия – защита интересов граждан и государства.

Работает специальный штаб по минимизации ущерба от коронавирусной инфекции и стабилизации отечественной экономики.

Делается все возможное, чтобы не допустить перебои с поставками продовольствия, товаров первой необходимости и средств медицинской защиты.

В полном объеме продолжают выполняться все социальные обязательства государства.

Правоохранительные органы обеспечивают порядок.

Всемерная поддержка оказывается отечественным предприятиям, малому и среднему бизнесу.

Прилагаются все усилия, чтобы сохранить рабочие места.

Принимаемые на государственном уровне меры – своевременны и отвечают кризисной ситуации.

Я их поддерживаю!

Вместе с тем, Правительству необходимо разработать сценарий контрмер на случай, если текущий кризис приобретет долговременный характер.

При таком раскладе важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии и комплексному выходу на траекторию устойчивого развития.

Уважаемые казахстанцы!

Мы говорим: «Кемедегінің жаны бір».

«На корабле у всех одна судьба».

В это сложное время никто не должен оставаться в стороне от общего дела.

Во-первых, Правительство уже обнародовало свои шаги по облегчению нынешнего бремени служащих бюджетной сферы, представителей малого и среднего бизнеса.

Но усилий одного государства недостаточно.

Чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику следует мобилизовать дополнительные ресурсы.

Каждый гражданин должен внести свой посильный вклад.

Предлагаю создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые не оставались в стороне в тяжелые времена.

Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения.

Эту работу должны осуществить акимы соответствующих территорий.

Успешным примером такого общенационального подхода может служить объединительный порыв, благодаря которому в короткие сроки был восстановлен город Арысь.

Во-вторых, я признателен за помощь, уже оказываемую в эти дни населению национальным бизнесом.

Надеюсь, что этот процесс расширится, и к нему присоединятся другие представители частного сектора.

Полагаю, что владельцы компаний могут и должны финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают с ними.

К примеру, оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках либо ввести в практику укороченные рабочие графики.

Призываю представителей отечественного бизнеса не увольнять наемных работников.

Сохранив рабочие места, вы проявите свою солидарность с обществом.

В свою очередь, крупные инвесторы, работающие в сферах добычи и переработки сырья, обрабатывающей промышленности, совместно с Правительством и акиматами должны также поддержать население регионов, в которых они ведут свою деятельность.

Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях.

В-третьих, сегодня требуется оказать поддержку тем, кому она действительно нужна больше всех.

По моему поручению, в рамках проектов партии «Nur Otan « выделено 150 миллионов тенге.

Деньги предназначены для оказания адресной помощи социально уязвимым слоям населения в городах Нур-Султан и Алматы, где был объявлен карантин.

Еще 200 миллионов тенге, по моему решению, направлено из Фонда Первого Президента на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

Думаю, что партия «Nur Otan « проконтролирует правильное расходование финансов на борьбу с коронавирусом в целом.

В-четвертых, необходимо обратить внимание на бесперебойное обеспечение всем необходимым представителей старшего поколения, воспитанников детских домов и пациентов специализированных больниц.

Важно не оставить без поддержки ни одного человека, кто в ней нуждается.

Казахстанцы всегда помогали в трудные времена друг другу.

Свое веское слово здесь должны сказать и представители волонтерского движения.

В-пятых, нам следует поддержать врачей и медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые в эти дни находятся на «передовой» борьбы с пандемией.

На их плечи сегодня ложится большая нагрузка и ответственность.

Общество должно помогать этим людям, проявить понимание, а также ответственно выполнять все их предписания.

Дорогие сограждане!

Наше единство – залог успешного преодоления текущих трудностей.

В истории Казахстана были и более сложные испытания.

Мы благополучно преодолевали их и продолжали дальше работать во благо нашей Родины.

Уверен, что также будет и в этот раз.

С первых дней независимости я знал – путь Казахстана не будет простым и легким.

Мои предположения исходили из того, что история и время будут вносить свои коррективы в наши планы.

Даже в благополучные годы мы готовились к угрозам, которые могли возникнуть в будущем, и создавали необходимые для таких случаев резервы.

Накопленные золотовалютные запасы и средства Национального фонда позволяли нам осуществлять проводимые реформы и в целом поддерживать нашу экономику в трудные годы.

Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами, в том числе финансовыми.

Это один из результатов нашего курса, в основе которого лежал принцип – «сначала экономика, потом политика».

Нам сложно было строить новое государство «с нуля», но еще сложнее было защитить страну от невзгод и сохранить нашу независимость.

Сегодня у нас есть опыт, а также четкий алгоритм действий.

Я всегда говорил о первостепенной важности консолидации нации, нашего единства и согласия.

Пришло время показать нашу сплоченность.

Призываю всех граждан страны проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры.

Пока есть единство – нет высот, которых мы не достигнем!

Символом нашего единения является и приближающийся праздник Наурыз.

В преддверии этого светлого дня хочу пожелать всем нам мира и благоденствия.

Пусть все невзгоды обходят нас стороной.

Уверен, что Казахстан преодолеет все трудности, и мы с честью выйдем на новый этап нашего развития.

Бiз бiргемiз!