Обращение казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежные организации Казахстана обратились к молодым казахстанцам с призывом строго подчиняться требованиям Чрезвычайного положения, Закону, не верить словам провокаторов изнутри, нарушающих спокойствие страны, доверять только официальным источникам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Полный текст Обращения.

Уважаемые молодые казахстанцы!

Мы, молодежь Казахстана, продолжатели славной истории и традиций Казахстана, исходя из высших интересов общества и государства, осознавая свой священный долг перед страной и народом Казахстана, отстаивая единство и сплоченность, мир и общественное согласие, нерушимые ценности независимости, выражая глубокое уважение и благодарность Президенту страны К.К. Токаева, обращаемся к молодому поколению страны в этот критический момент.

Мы полностью поддерживаем все инициативы Главы государства К.К. Токаева, который на сегодняшний день действует в соответствии с Конституцией РК, принимая необходимые решения - борется за спокойствие и мир всех граждан страны!

Призываем молодых граждан Казахстана строго подчиняться требованиям Чрезвычайного положения, Закону, не верить словам провокаторов изнутри, нарушающих спокойствие страны, доверять только официальным источникам.

Сегодня во всех регионах страны действуют волонтерские штабы, в которые может обращаться молодежь для решения проблемных вопросов. Также молодежь может принимать участие в деятельности волонтерских штабов.

В такой критический час мы должны сплотиться вокруг Президента страны, стать единым целым.

Нам нужен мир страны, сплоченность, единство народа!

У нас одна страна, один народ, одна судьба! Сила в единстве!

МК «Jas Otan» при партии Nur Otan;

ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»;

РОО «Ассамблея жастары»;

РОО «ЕДЮО «Жас ұлан»;

РШТМО «Жасыл ел»;

РСД «Альянс студентов Казахстана»;

Ассоциация стипендиатов Международной стипендиндии «Болашак»;

Союз КВН Казахстана;

Региональные молодежные организации;

Молодежные ресурсные центры гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей.