Обращение Главы государства имеет важное значение для установления исторической справедливости – ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очень значимым в обращении Главы государства по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода является поручение по созданию госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Георгий Кан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«31 мая еще в 1997 году Первым Президентом Казахстана Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был установлен этот памятный день – День памяти жертв политических репрессий. Тогда целый год был объявлен Годом памяти жертв политических репрессий. В этом году на кануне этого дня Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казхастан», - сказал Георгий Кан в телефонном разговоре.

Он также отметил большую значимость даты.

«Действительно, мы отмечаем большую важность этого дня. Глава государства привел в своем обращении очень тяжелые факты, которые свидетельствуют о том, что те трагические годы коснулись буквально каждой семьи казахстанцев. 100 тысяч пострадавших от репрессий и более 20 тысяч из них были расстреляны, около трех миллионов казахстанцев пострадали от голода в годы коллективизации. Мы, конечно, в первую очередь, должны почтить память жертв политических репрессий. Мы не должны об этом никогда забывать. Хотел бы подчеркнуть, что очень значимым в обращении Главы государства является поручение по созданию госкомиссии для того, чтобы завершить работу по установлению исторической справедливости, по реабилитации жертв политических репрессий», - добавил Георгий Кан.

Ранее было опубликовано обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода







