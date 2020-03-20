Обращение акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева к жителям региона

ҚҰРМЕТТІ АҚМОЛАЛЫҚТАР!

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен 2020 жылғы 16 наурыздан бастап елде төтенше жағдай енгiзiлдi.

Мұндай шара елiмiзде Тәуелсiздiк алғаннан берi алғаш рет қабылданып отыр.

Бұл коронавирустық инфекцияның таралуын төмендету бойынша жасалған қажеттi қадам.

Коронавируспен күресу үшiн барлық медициналық ұйымдар мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерi күшейтiлген тәртiпте жұмыс iстеп жатыр.

Елiмiзге коронавирустық инфекцияның енуiне байланысты, Ақмола облысы аумағында вирустың таралуының алдын алу бойынша жүргiзiлiп жатқан жұмыстар туралы хабарлағым келедi.

Бiздiң маңызды мiндетiмiз — коронавирустық инфекция жағдайларын болдырмау және өңiрдегi тұрақты әлеуметтiк-экономикалық жағдайды сақтау.

Как вы уже знаете, в двух главных городах Казахстана — Нур-Султане и Алматы объявлен карантин. В связи с этим все службы перешли на усиленный режим. Граждане, прибывающие в Акмолинскую область из стран зарубежья, в обязательном порядке помещаются на карантин.

На данный момент число пациентов, находящихся на карантине составляет 31 человек.

Все необходимые условия для пребывания на карантине созданы, состояние граждан удовлетворительное.

На сегодня в области случаи короновирусной инфекции незарегистрированы. Однако, это не отменяет тех профилактических мер, которые мы вводим в нашем регионе.

За последнюю неделю мы усилили защитные меры. В их числе: частая дезинфекция социально важных объектов региона, отмена всех массовых мероприятий, переход учащихся на онлайн обучение, ограничение посещений мест массовых скоплений народа.

Также работники всех структур, кроме особо важных, переходят на дистанционный режим работы. Графики работ крупных торговых центров сокращены.

Мы призываем жителей области быть сознательными и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса.

Вместе с тем, я хочу сказать, чтобы акмолинцы не доверяли недостоверной информации, пересылаемой посредством интернет — ресурсов, а верили лишь официальным источникам.

На сегодня область самостоятельно решила вопрос дефицита средств индивидуальной защиты.

Завод «Тыныс» один из швейных цехов перепрофилировал на шитье масок.

Буквально вчера, завод бытовой химии переориентировал и наладил новое производство антисептической продукции. Заключен договор с СПК «Есиль» на изготовление 15 000 литров.

Төтенше жағдай кезеңiнде азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сонымен қатар әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларының жеткiзiлуiне және бағаны тұрақтандыруға басты назар аударылады.

Iрi сауда объектiлерiнiң, ойын-сауық мекемелерiнiң және кейбiр қоғамдық тамақтану объектiлерiнiң жұмысына уақытша шектеу енгiзiлдi.

Алайда, барлық азық-түлiк дүкендерi, супермаркеттер, азық-түлiк базарлары санитариялық және дезинфекциялық шараларды күшейту арқылы күнделiктi режимiнде жұмыс iстейтiн болады.

Сонымен бiрге, барлық кәсiпкерлердi, бағаның тұрақтылығын сақтау және халыққа қажеттi тамақ өнiмдерiн жеткiзу арқылы облысымыздың тұрғындарына, ең алдымен халықтың әлеуметтiк осал топтарына қолдау көрсетулерiн сұраймын.

Один из важных вопросов, волнующих жителей — это наполненность продовольственного рынка и цены на продукты. На сегодня в регионе обеспечено бесперебойное снабжение социально-значимых продуктов питания. Так как подавляющее большинство продукции выпускается непосредственно в нашей области. Акмолинцы не должны тревожиться и скупать все продукты с прилавков. Продовольственную безопасность мы гарантируем.

Кроме того, вы знаете, что в городе действует стабилизационный фонд, призванный защитить продовольственные потребности горожан. На сегодня продуктовая карта Стабфонда полная. Товары первой необходимости можно приобрести на рынке «Камкор» по сниженным ценам.

Также в свою очередь, призываю всех предпринимателей соблюдать ценовой диапазон, не завышать цены на продукты необоснованно. Иначе, в рамках чрезвычайного положения, местными властями могут быть приняты соответствующие меры.

Особо хочу отметить, что все медицинские учреждения приведены в полную готовность. Больницы области оснащены всеми необходимыми лекарствами и дезинфицирующими средствами.

Так как в городе Нур-Султан введен карантин, 7 сел области, прилегающих к столице также будут включены в карантинный список. Это — Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, Ы.Алтынсарина и Тайтобе. Жители этих населенных пунктов смогут заезжать и выезжать из города без ограничений. Но при этом надо строго соблюдать все требования чрезвычайного положения. И если нет острой необходимости посещать столицу, призываю жителей данных сел отказаться от поездок и оставаться дома.

Мы знаем, что ежедневно общественным транспортом пользуется значительное часть нашего населения. Поэтому в автобусах проводится усиленная дезинфекция. Хочу призвать перевозчиков добросовестно выполнять требования санитарных служб.

Большинство услуг Центра обслуживания населения переведены в электронный формат. Нужные документы можно получить через интернет ресурсы, поэтому посещать ЦОНы нет особой необходимости.

В связи с переходом на удаленное обучение школьников и студентов, а также закрытие всех кружков, центров репетиторства и секций, я напоминаю, что заработная плата учителей и преподавателей сохраняется.

Если ребенок дошкольного возраста не посещает детский сад, место за ним также сохраняется. После праздников Наурыз детские сады будут закрыты. На сегодня посещают детские дошкольные учреждения только 24% детей.

Хотел бы остановиться на вопросе по правам работников. В связи с чрезвычайным положением, призываю работодателей проявить социальную заботу — отправить работников домой и перейти на дистанционный режим, сохраняя в полной мере заработную плату. Если предприятие или организация будут вынуждены прекратить свою деятельность, то они обязаны выплачивать минимальную зарплату своему сотруднику.

В это непростое для страны время, государство идет на беспрецедентные меры. Будут всецело поддерживаться бизнес, поощряться инициатива создания собственного производства, в целях импортазамещения.

А для действующих предпринимателей вводятся налоговые льготы. Так, на один год будут освобождены от уплаты налога на имущество владельцы кинотеатров, крупные объекты торговли и другие.

Также от индивидуального подоходного налога будут освобождены индивидуальные предприниматели. Будет сокращено число проверок среднего бизнеса.

Кроме того, еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на соблюдение элементарных санитарных правил гигиены.

Чаще мойте руки, проветривайте помещения, контактируйте на расстоянии. Необходима самоизоляция. Это главные условия для борьбы с вирусом. При малейших симптомах обращайтесь в службу скорой помощи по номеру 103, либо в колл-центр по номеру 1406. В том числе следует вас предупредить, что за сокрытие болезни или лиц, находившихся в контакте с заболевшими, предусмотрена уголовная ответственность.

Для нашей области этот год непростой.

За нынешную зиму выпало рекордное количество снега. В регионе активно проводятся противопаводковые мероприятия. На данные мероприятия выделены средства. Случаев подтопления жилых и иных объектов пока не допущено.

Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле.

Уважаемые земляки!

В свете сегодняшней ситуации мы проведем празднование Наурыза в новом формате. Пользуясь случаем я бы хотел поздравить всех акмолинцев

с предстоящим праздником Наурыз мейрамы.

Сегодня очень важно сохранять спокойствие, быть внимательным к окружающим и заботиться о своем здоровье. Очень важны такие качества, как самодисциплина, гражданская ответственность, сплоченность и консолидация всех наших усилий в борьбе против трудностей.

Жұмыла көтерген жүк жеңiл!

Баршаңызды келе жатқан Ұлыстың Ұлы күнiмен құттықтаймын!

Отбасыларыңызға амандық, дендерiңiзге саулық тiлеймiн!

Елiмiз аман, жұртымыз тыныш болсын!