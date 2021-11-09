Обращаются ли столичные мужчины с жалобами на насилие в семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обращаются ли столичные мужчины с жалобами на домашнее насилие, рассказал на брифинге и.о начальника Управления полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султана Марат Абиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока таких случаев у нас зарегистрировано не было»,- отметил Марат Абиров, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер добавил, что на сегодня жители столицы начали активно сообщать о фактах насилия в семье у соседей, и по таким заявлениям часто раскрываются случаи семейного дебоширства.

Вместе с тем в полиции отметили, что за заведомо ложные доносы предусмотрено наказание согласно Административному кодексу.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские разработали специальный алгоритм работы по выявлению жертв семейного насилия.

«Разработан специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, которые напрямую не имеют возможности обращаться в полицию. Ориентируются продавцы аптек и придомовых продовольственных магазинов на оперативное взаимодействие с полицией, поскольку они чаще становятся невольными свидетелями таких фактов», - пояснил Марат Абиров.



