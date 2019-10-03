Обработку против туляремии провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На территории Северо-Казахстанской области есть природные очаги туляремии с риском возникновения единичных случаев заболеваемости туляремией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, активизация эпизоотического процесса возможна, если увеличится численность грызунов, клещей и кровососущих насекомых.

Туляремия – это острое инфекционное заболевание. Характеризуется лихорадкой, поражением лимфатических узлов и других органов в зависимости от входных ворот инфекции - глаза, легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт.

В 2017 году в области был зарегистрирован единичный случай заболевания туляремией. В 2018 году - 1 завозной случай. В 2019-м году заболевших туляремией не выявили.

Специалисты департамента говорят, что снизить риск возникновения эпидемии и предотвратить угрозу заражения населения туляремией можно при своевременном проведении противоклещевых обработок, дератизационных работ и борьбой с грызунами.

«Специалисты Центра дезинфекции Национального центра экспертизы ежегодно - весной, осенью - проводят профилактические дератизационные мероприятия. В регионе определена территория, прилегающая к селу Троицкое Жамбылского района, площадью 800 га. На ней специалисты Центра дезинфекции провели ІІ тур профилактической барьерной дератизации», - сказал директор филиала «Национальный центр экспертизы» «Центр дезинфекции по СКО» Петр Петушков.