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Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа

Автор:  
Антон Гагарин
22 Мая 2023, 20:23
Обработку Иртыша от гнуса в Павлодарской области проведут в два этапа Фото: Валерий Бугаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По всей протяженности реки Иртыш в Павлодарской области предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фенологические наблюдения показали, что настало оптимальное время для проведения обработки русла Иртыша. Обработка реки будет проведена в два этапа. По всей протяженности реки предусмотрено 8 точек слива препарата для борьбы с гнусом, которые были рекомендованы научной группой», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

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Биопрепарат будет сливаться с барж и лодок с начальной точки села Бескарагай и вниз по течению до границ Омской области. Через 10 дней начнется второй этап обработки. Будут обработаны основные протоки, параллельно с баржами обработка будет вестись мобильно с лодок, отметили в администрации региона.

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«Особое внимание необходимо уделить обработке отдельных проток Белая, Подстёпка, Талинка, Тюлька, Каратунь и проток района Аккулы. Для предотвращения вспышки выхода мошки должен быть полный охват», - сказал аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Также аким Павлодарской области в ходе поездки в район Аккулы проверил капитальный ремонт сельского Дома культуры и школы в ходе программы «Ауыл ел бесігі» в селе Жамбыл. В селе Кызылкогам он ознакомился с ходом строительства водопровода.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Павлодарской области начали авиационную и локальную обработки против гнуса.

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