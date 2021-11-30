Обрабатывающая промышленность сохраняет стабильный рост – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам десяти месяцев обрабатывающая промышленность сохраняет стабильный рост. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Для достижения цели поставлены две основные задачи: Первое – запуск новых проектов в отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Карты индустриализации и крупных инвестиционных проектов. Второе – реализация новых мер государственной стимулирования промышленности, предусмотренных в законопроекте «О промышленной политике», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

По итогам десяти месяцев обрабатывающая промышленность сохраняет стабильный рост. ИФО (индекс физического объема) вырос на 5,3% составив 13,4 трлн тенге, что превышает объем аналогичного периода прошлого года.

«Практически во всех секторах отрасли наблюдается положительная динамика. В 2021 году регионами в рамках Карты индустриализации планируется запустить 139 проектов на общую сумму 1,3 трлн тенге с созданием 12,7 тыс новых постоянных рабочих мест. По состоянию на ноябрь месяц введено в эксплуатацию 83 проекта на общую сумму 1 трлн тенге, создано порядка 9 тыс постоянных рабочих мест», - отметил министр.