Обрабатывающая промышленность сохраняет положительный рост - Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Положительный рост в обрабатывающей промышленности наблюдается в 16 регионах Казахстана. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-сентябрь текущего года объем производства вырос на 4,6%. Положительный рост зафиксирован в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в городе Алматы. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,6%, в том числе в автомобилестроении – на 17,8% и производстве электрического оборудования – на 11,5%, а также в производстве продуктов питания – на 3,7%, напитков – на 7%, пластмассовых изделий – на 4,9%, готовых металлических изделий – на 2,5%, продукции химической промышленности – на 10,7%, одежды – на 7,3%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По информации министра, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,4%, угля – на 2,1%, добыче газа и металлических руд – на 0,6%.

В то же время снижение на 8,9% зафиксировано в добыче прочих полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре этого года темп роста экономики Казахстана составил 2,8%.