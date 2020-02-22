Обрабатывающая промышленность: казахстанский экспорт стал разнообразнее на 1,3 тысячи товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О значительном росте казахстанского экспорта продуктов обрабатывающей промышленности заявил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительные положительные изменения наблюдаются в развитии экспорта продукции обрабатывающей промышленности. К примеру, почти на 1 300 товаров (с 3 813 до 5 103 товаров) увеличилась номенклатура экспортируемой продукции Казахстана(на 10 знаках ТН ВЭД)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, экспорт продукции химической промышленности вырос в 2,9 раза (с 314,7 до 897,8 млн долл. США), а машин и оборудования в 1,7 раза (с 395,3 до 654,7 млн долл. США).

«В разрезе товаров яркими примерами увеличения экспорта являются рост экспорта трансформаторов (с 7,5 до 36,8 млн долл. США) и труб из черных металлов (с 34,3 до 169,6 млн долл. США) в денежном выражении в 5 раз. География экспорта составляет 120 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе Китай, Россию, Великобританию, страны ЕС и СНГ», - добавил Премьер.