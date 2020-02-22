+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 10 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обрабатывающая промышленность: казахстанский экспорт стал разнообразнее на 1,3 тысячи товаров

22 Февраля 2020 16:15
Поделиться:
Обрабатывающая промышленность: казахстанский экспорт стал разнообразнее на 1,3 тысячи товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О значительном росте казахстанского экспорта продуктов обрабатывающей промышленности заявил Премьер-Министр страны Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В три раза возросли объемы налоговых поступлений от обрабатывающей промышленности
Аскар Мамин принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и Правительства РК В промышленной зоне «Кентау» заработали три проекта на сумму 1,7 млрд тенге Аскар Мамин проинспектировал ход строительства спортивной и культурной инфраструктуры столицы

«Значительные положительные изменения наблюдаются в развитии экспорта продукции обрабатывающей промышленности. К примеру, почти на 1 300 товаров (с 3 813 до 5 103 товаров) увеличилась номенклатура экспортируемой продукции Казахстана(на 10 знаках ТН ВЭД)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, экспорт продукции химической промышленности вырос в 2,9 раза (с 314,7 до 897,8 млн долл. США), а машин и оборудования в 1,7 раза (с 395,3 до 654,7 млн долл. США).

«В разрезе товаров яркими примерами увеличения экспорта являются рост экспорта трансформаторов (с 7,5 до 36,8 млн долл. США) и труб из черных металлов (с 34,3 до 169,6 млн долл. США) в денежном выражении в 5 раз. География экспорта составляет 120 стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе Китай, Россию, Великобританию, страны ЕС и СНГ», - добавил Премьер.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Промышленность,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив