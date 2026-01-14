Обрабатывающая промышленность станет ключевым источником роста экономики Казахстана в 2026 году

Основной темой обсуждения стали инструменты поддержания высоких темпов экономического развития в 2026 году.

Ключевой фокус — развитие обрабатывающей промышленности как одного из источников роста ВВП. По поручению вице-премьера Министерство промышленности и строительства разработало дорожную карту развития обрабатывающей промышленности с детальной проработкой мер по каждому сектору.

С учетом системной роли отрасли в экономике принято решение рассматривать на заседаниях экономического штаба каждую подотрасль в отдельности — с анализом слабых мест, ограничений и барьеров для роста.

Для комплексного обсуждения проблем и потенциала развития к работе экономического штаба будут привлекаться отраслевые ассоциации и крупнейшие участники рынка.

Металлургия, формирующая порядка 40% обрабатывающей промышленности, остается под особым вниманием. В 2026 году индекс физического объема в металлургии прогнозируется на уровне 103% за счет развития как цветной, так и черной металлургии. Существенная доля металлургии сохраняется и в структуре торговли — около 5%, что обеспечивает дополнительный вклад в рост оборота торговли за счет увеличения физических объемов производства.

Устойчивый рост ожидается в машиностроении — 13,4% в 2026 году. Он будет обеспечен, в частности, увеличением выпуска легковых автомобилей, грузовой и специальной техники, самоходной сельхозтехники, грузовых полувагонов, железнодорожных платформ и бытовой техники.

В химической промышленности рост в 7% ожидается за счет реализации действующих и новых инвестиционных проектов.

В производстве строительных материалов рост на уровне 6% планируется достичь за счет увеличения выпуска портландцемента, керамических плит, железобетонных изделий и товарного бетона.

Строительная отрасль по итогам 2025 года достигла рекордных показателей — введено 20,1 млн квадратных метров жилья. Заместитель Премьер-министра поставил задачу перед МПС и регионами — сохранить заданные темпы и в 2026 году.

В торговле на текущий год поставлена цель обеспечить рост физического объема не ниже +6,5%. Для достижения этой цели акцент смещается на структурные факторы расширения оборота и экспорта. Это наращивание оптовых поставок продукции АПК на внешние рынки, в том числе зерна, увеличение производства продовольственных и непродовольственных товаров внутри страны.

Ключевым драйвером роста ИФО в торговле станет развитие организованного оптового звена. С текущего года полноценно запускаются оптовые B2B электронные торговые площадки, обеспечивающие прямые поставки между производителями и субъектами внутренней торговли. Расширяются рынки сбыта для отечественных товаров. В текущем году будут внедрены стандарты оптового закупа, направленные на повышение прозрачности ценообразования, сокращение избыточных посредников и формирование предсказуемых условий для бизнеса.

Дополнительным стимулом для отечественных производителей стали обновленные правила внутренней торговли, предусматривающие обязательное выделение не менее 30% торгового пространства под казахстанскую продукцию. Существенный вклад также обеспечат меры по лицензированию и упорядочению деятельности рынков как ключевого источника теневого товарооборота, цифровизация и прослеживаемость цепочек поставок.

Высокие темпы роста сохранятся и в сфере транспорта и складирования. Уже в первом квартале прогнозируется рост на 6,1%, при этом сопоставимый вклад обеспечат грузовые перевозки — 305,3 млн тонн (+13,3%) и пассажирские перевозки — 496,6 млн человек (+12,2%). По итогам года рост в отрасли прогнозируется на уровне +9,6%. Достижение показателей планируется за счет ремонта 11 тыс. км автодорог, завершения строительства железнодорожных линий «Кызылжар–Мойынты» и «Дарбаза–Мактаарал», ввода аэропортов Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли, модернизации железнодорожных и аэровокзалов, а также обновления транспортного парка.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил регионам в условиях жесткой бюджетной консолидации не снижать темпы роста по ключевым отраслям экономики. Также подчеркнуто, что в условиях объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание будет уделяться экономическому развитию соответствующего сектора экономики.

Ранее сообщалось, что по итогам января–декабря 2025 года, согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.