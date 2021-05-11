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Обострение в Иерусалиме: Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2021, 09:12
Обострение в Иерусалиме: Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Израильская армия вечером в понедельник начала наносить удары по военным объектам палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет в сторону Израиля с территории Сектора Газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По данным Армии обороны Израиля, удары были нанесены по двум ракетным установкам, двум военным постам, а также принадлежащему ХАМАС туннелю и нескольким представителям группировки.

Военные сообщили, что в общей сложности из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, большинство из них приземлилось на открытой местности или было перехвачено системой ПРО «Железный купол».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - «Бригады Аль-Кассам». Палестинская группировка «Исламский джихад» также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Представитель палестинского минздрава заявил, что в результате ответных авиаударов Израиля в северной части Газы погибли девять палестинцев, в том числе три подростка.

Все это происходит на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней. В результате столкновений более 300 человек пострадало.

Это самые ожесточенные столкновения за последние годы. Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Более 300 человек пострадали за два дня столкновений палестинцев с полицией в Иерусалиме

Столкновения происходят возле Аль-Аксы - одного из самых почитаемых мест для мусульман. Это святое место и для иудеев, известное как Храмовая гора.

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе возложил вину за произошедшее на израильские власти. Иордания, выступающая в роли хранителя мусульманских святынь в Восточном Иерусалиме, осудила действия израильских сил безопасности. Квартет ближневосточных переговорщиков - США, Евросоюз, Россия и ООН - выразил озабоченность в связи с нарастающим насилием, призвав все стороны проявить сдержанность. С похожим призывом выступила и ООН.


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