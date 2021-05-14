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Обострение конфликта в секторе Газа: Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Мая 2021, 08:24
Обострение конфликта в секторе Газа: Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - На фоне обострения конфликта в секторе Газа Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов и заявляет о готовности к наземной операции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Между тем, число погибших в результате ракетных ударов палестинцев превысило 100 человек. В Газе разрушено более 600 объектов: ЦАХАЛ заявляет о пораженных военных целях, ХАМАС - о жертвах среди гражданского населения.

С понедельника по Израилю выпущено более полутора тысяч ракет. 90% из них было перехвачено, сообщают местные власти.

«Благодаря защите системы «Железный купол» мы можем атаковать. Армия обороны Израиля уже поразила сотни целей, скоро их будет больше тысячи. Мы и далее будем наносить удары по ХАМАС, ради защиты наших граждан», - говорит Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Представители самого движения также заявляют о своей решимости продолжить борьбу и утверждают, что сумели одновременно выпустить в сторону противника около сотни ракет.

«Наносить удары по Тель-Авиву, Иерусалиму, Димоне, Ашкелону, Ашдоду, Беэр-Шеве и другим городам из наших оккупированных городов для нас до сих пор было проще, чем воды попить. Так будет и дальше», - говорит представитель боевого крыла движения ХАМАС Абу Убайда.

ООН призывает стороны к деэскалации конфликта. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о недопустимости «неизбирательных обстрелов населенных пунктов».

«Исламский джихад» и ХАМАС подтверждают гибель лишь 20 своих членов. По подсчетам Израиля, потерявшего семь граждан, в том числе шестилетнего ребенка, таковых большинство. В четверг прошли похороны 13 из них.

Как сообщает агентство «Анадолу» , самолеты ВВС Израиля в ночь на 14 мая нанесли интенсивные бомбовые удары по северу Газы. Удары были нанесены по кузнечной мастерской и ряду объектов в квартале Зейтун в Газе. Министерство здравоохранения Палестины в Газе пока не делало комментариев по поводу ночных атак Израиля. Израильская армия подвергла обстрелу север сектора Газа одновременно с суши, воздуха и моря. С 10 мая в ходе израильских атак на сектор Газа погибли 109 палестинцев, число пострадавших составило 621. Среди погибших – 28 детей и 15 женщин.

Напомним, поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим – город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан. Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС – «Бригады Аль-Кассам». Палестинская группировка «Исламский джихад» также сообщила о нанесении удара по Израилю. Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.


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