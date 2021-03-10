Обоснованность повышения цен на социально значимые продукты проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане обоснованность повышения цен будет проверена у каждого крупного производителя и поставщика социально значимых продуктов. Об этом передает «МИА Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

«С начала 2021 года антимонопольным органом в связи с неисполнением уведомлений о снижении цен назначено 6 расследований в отношении двух производителей хлеба, двух производителей подсолнечного масла и двух торговых сетей. На текущей неделе приняты новые меры реагирования. Направлено 25 уведомлений о снижении цен 13 производителям яиц; 7 производителям подсолнечного масла; 2 оптовым поставщикам сахара; 3 оптовым поставщикам гречневой крупы. По этим товарным позициям за 2 месяца произошел наибольший рост цен – от 3 до 11 %», - сообщили в агентстве.

Кроме того, запрошена информация по товарным позициям социально значимых продуктовых товаров (СЗПТ), где рост цен в отдельных регионах также превысил 3 %. Это производители хлеба, муки, мяса кур, макарон (рожки), молока, кефира, творога, масла сливочного.

«В течение 10 дней после установления признаков нарушения в отношении них также будут приняты меры реагирования. Таким образом, антимонопольным контролем охвачено 12 товарных рынков СЗПТ и практически все их крупные производители и оптовые поставщики. Остальные товарные позиции - это плодоовощная продукция с сезонным ростом цен или товарные рынки, где индекс роста не превышает уровень прошлого года. В свою очередь, сельхозпроизводители в качестве причин повышения цен отмечают сокращение объемов производства яиц на 15 % в связи с падежом, увеличение стоимости кормов на 150%, массовый вывоз сырья – подсолнечника, рост стоимости сырого подсолнечного масла на 30%, увеличение стоимости тростникового сахара-сырца на 25 %, сокращение посевных площадей гречихи на 40%.В этой связи антимонопольным органом внесены предложения в разрабатываемую Правительством Дорожную карту по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по каждому проблемному рынку СЗПТ», - пояснили в ведомстве.