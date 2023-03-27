Оборудованием для выявления слепоты недоношенных  оснастили больницы в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинские организации Казахстана при поддержке фонда «Қазақстан халқына» оснащены оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения слепоты недоношенных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

28 медицинских учреждений в 13 регионах получили офтальмологические линзы и офтальмоскопы, а также в апреле будут обеспечены лазерами. Общая стоимость всего оборудования 307 миллионов тенге. Поставка оборудования в медицинские организации сопровождается проведением обучения специалистов.

Использование офтальмологического оборудования позволит выявить, своевременно направить на лечение и избежать слепоту у недоношенных детей (ретинопатия). При этом, по словам официального представителя фонда Диаса Бейсенбека, в большинстве медицинских организаций в регионах Казахстана имеется нехватка оборудования для офтальмологического скрининга.

В 2022 году в стране родились более 20 тысяч младенцев с массой тела меньше 2500 граммов, из них около 5 тысяч новорожденных с высоким риском развития ретинопатии. Поэтому для увеличения охвата недоношенных детей офтальмологическим скринингом, своевременного лечения ретинопатии и снижения уровня инвалидизации «Қазақстан халқына» инициирована программа по обеспечению медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных.

«В октябре прошлого года мы подписали меморандумы о сотрудничестве с Министерством здравоохранения и акиматами 13 регионов. Были заключены трехсторонние договоры на поставку оборудования в медицинские организации согласно перечню Минздрава. По программе оснащаются 28 медицинских организаций, из них 17 областных, 6 городских и 5 районных больниц. Большинство оборудования уже прибыло и с начала года в больницах ведется офтальмологический скрининг новорожденных. Сейчас завершается поставка офтальмологических лазеров в ряд медицинских организаций», – отметил официальный представитель фонда «Қазақстан халқына» Диас Бейсенбек.

Областная многопрофильная больница города Жезказгана оснащена двумя видами диагностических асферических линз (412 тысяч тенге) и налобным бинокулярным офтальмоскопом (3 млн 683 тысячи тенге) на общую сумму 4 млн тенге. В ходе презентации оборудования директор больницы Габиден Аханов рассказал, что оборудование позволило проведение офтальмологического скрининга, раннее выявление и своевременное лечение ретинопатии недоношенных детей.

«С января мы уже начали проводить комплексное обследование пациентов со всей Улытауской области. Офтальмологический скрининг состоит из четырех этапов. В первую очередь мы определяем группу риска по развитию ретинопатии недоношенных, после чего ведется первичный осмотр глазного дна ребенка. На третьем этапе идет повторный осмотр и мониторинг состояния глазного дна, где ставится диагноз, определяется группа новорожденных, которым требуется оказание офтальмологической помощи, направление на оперативное лечение. На последнем этапе ведется послеоперационный осмотр и в целом завершается мониторинг», – резюмировал директор многопрофильной больницы города Жезказган Габиден Аханов.

Ретинопатия недоношенных детей является одной из первопричин слабовидения, детской инвалидности по зрению и детской слепоты.