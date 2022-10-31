Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков отсутствует в СКО

31 Октября 2022, 22:29
Оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков отсутствует в СКО
31 Октября 2022, 22:29

Оборудование для проведения экспертизы синтетических наркотиков отсутствует в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до сих пор нет собственной лаборатории для проведения экспертизы синтетических наркотиков. Полицейские вынуждены обращаться за ней в другие регионы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете выяснилось, что область чуть ли не единственная в Казахстане, не имеющая специального оборудования для проведения экспертизы «синтетики».

«Это усложняет работу управления по противодействию наркопреступности, а в частности, делает возможным уход от ответственности лиц, задержанных за распространение синтетических наркотиков. В этой связи необходимо приобрести газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором с преобразованием Фурье. Кроме того, для медицинского освидетельствования степени состояния наркотического опьянения используется шестиполосный наркотест, который не определяет состояние опьянения, вызванного синтетическими наркотиками. Поэтому задержанные не привлекаются к ответственности», - сказал руководитель управления И.Терзиди.

Об этой проблеме два года назад говорил и предыдущий руководитель Жандос Басыбаев. Результаты экспертизы, по его словам, приходилось ждать по несколько недель.

Члены общественного совета будут рекомендовать областному акимату изыскать средства на приобретение необходимого оборудования. Как и на профилактическую работу. В этом году впервые выделили на эти цели три млн тенге, но члены общественного совета считают эту сумму мизерной, учитывая масштабы проблемы.


Новости по теме
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Вооруженного браконьера с тушами зайцев обнаружили в Кызылординской области
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
Читайте также
Салтанат Турсынбекова провела встречу с библиотекарями в Северном Казахстане
Крупную партию «синтетики» изъяли у жителя Алматы
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Более 50 малышей весом до 1,5 кг родились в СКО
Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
Почти в два раза возросло финансирование на ремонт дорог в СКО
Нужно больше строить жилья в селах – аким СКО
Четыре человека погибли в аварии на трассе в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору