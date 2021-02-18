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    09:35, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Оборот розничной торговли и общепита в КНР во время «золотой недели» китайского Нового года составил $127,5 млрд

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Оборот розничной торговли и общественного питания в КНР во время т.н. «золотой недели» китайского Нового года («Чуньцзе», праздник Весны) составил 127,5 млрд долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на статданные Министерства коммерции КНР.

    «Оборот розничной торговли и общественного питания в КНР во время т.н. «золотой недели» праздника Весны вырос на 28,7% достигнув 821 млрд юаней (127,5 млрд долл. по текущему курсу)», - говорится в заявлении ведомства.

    Во время каникул по случаю «Чуньцзе» (традиционный китайский Новый год по лунному календарю) отмечен динамичный рост онлайн-продаж, особенно, в сфере общепита, показатель которого вырос на 135% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

    Кассовые сборы китайских кинотеатров также побили рекорд. За первые пять дней «золотой недели» сумма заработков от кинопроката в материковой части Китая превысила 6 млрд юаней (930 млн долл.), что на более чем 30% больше, чем за тот же период 2019 года. Позитивная динамика местного кинопроката резко подняла стоимость акций китайских развлекательных компаний в диапазоне от 25% до 88%.

    В это время поход в кино является одним из популярных среди китайцев развлечений, но в текущем году зафиксирован резкий рост аудитории. Это связано с тем, что в этом году люди охотнее идут в кинотеатры, поскольку миллионы жителей КНР в ответ на призыв правительства избегают ненужных поездок по стране.

    Напомним, что с 11 по 17 февраля в КНР прошли национальные выходные по случаю китайского Нового года.


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