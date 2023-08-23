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    19:36, 22 Август 2023 | GMT +6

    Оборонные ведомства Казахстана и Кыргызстана укрепляют сотрудничество

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    Фото: Kabar
    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в Бишкеке в рамках рабочего визита состоялась встреча министров обороны Казахстана и Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы дальнейшей совместной работы между двумя странами. Кроме того, состоялась встреча с секретарем Совета безопасности КР генерал-лейтенантом Маратом Иманкуловым.

    Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов подчеркнул, что сотрудничество в военной сфере является одним из важных направлений взаимодействия. С его слов, Республика Казахстан является надежным и верным партнером.

    В свою очередь, глава оборонного ведомства Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил высокий уровень казахстанско-кыргызского военного сотрудничества.

    В ходе визита делегация министерства обороны Казахстана возложила цветы к Вечному огню на Площади Победы, а также мемориальному комплексу «Ата-Бейит».

    Отмечается, что в рамках рабочего визита военная делегация РК примет участие в активной фазе совместного кыргызско-казахстанского тактико-специального учения «Эрдик» с подразделениями специального назначения вооруженных сил Кыргызстана и Казахстана, а также посетит ряд военных объектов.

    На Иссык-Куле с 17 по 23 августа 2023 года на базе войсковой части «20636» проходят тактико-специальные учения «Эрдик» с подразделениями специальных назначений ВС КР и РК, на которых отрабатываются вопросы по выработке единого механизма реагирования на случай возникновения террористической опасности в приграничных районах и оценка боевых

    возможностей привлекаемых подразделений при выполнении боевых задач.


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