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    12:13, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Оборонный объект стоимостью 5 млрд тенге вернули государству

    Минобороны
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Верховным Судом по иску Главного военного прокурора возвращен оборонный объект Министерства обороны стоимостью более 5 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, 2 административных зданий, 2 производственных цехов в Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица.

    В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны.

    Также, по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 млн тенге.

    Кроме того, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет более 200 служебных квартир общей стоимостью 400 млн тенге поставлены на государственный баланс, которые будут распределены военнослужащим, нуждающимся в жилье.

    Теги:
    Военные Минобороны РК Жилье Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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