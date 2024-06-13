Оборонный объект стоимостью 5 млрд тенге вернули государству

Верховным Судом по иску Главного военного прокурора возвращен оборонный объект Министерства обороны стоимостью более 5 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, 2 административных зданий, 2 производственных цехов в Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица.

В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны.

Также, по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 млн тенге.

Кроме того, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет более 200 служебных квартир общей стоимостью 400 млн тенге поставлены на государственный баланс, которые будут распределены военнослужащим, нуждающимся в жилье.