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Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года

9 Декабря 2021 23:43
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Обокравшую туриста в Акмолинской области женщину нашли спустя два года

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Кражу денег в одном из гостиничных номеров в Бурабайском районе Акмолинской области раскрыли спустя два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, спустя два года благодаря дактилоскопии удалось раскрыть хищение около полумиллиона тенге.

«Полицейским удалось раскрыть кражу, совершенную в августе 2019 года, когда в одном из гостиничных номеров города Щучинска у потерпевшего были похищены денежные средства в размере 425 тысяч тенге. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 УК (Кража). Во время осмотра места происшествия криминалистами были обнаружены и изъяты отпечатки пальцев, смывы, микрочастицы. В 2021 году в результате пополнения базы криминального учета новыми данными была установлена идентичность вновь поступивших отпечатков пальцев с имеющимися», - пояснили в ведомстве.

Благодаря этому была установлена личность подозреваемой в краже денежных средств у гостя курортного города. Ею оказалась 31-летняя жительница Бурабайского района.

Полицейские отметили, что благодаря дактилоскопии преступник может быть выявлен в любое время, даже спустя годы после совершения преступления.




Фото: Виталий Невар / ТАСС

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Оксана Матасова

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