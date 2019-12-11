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Обокравших квартиру известного кинорежиссера воров задержали в Алматы

11 Декабря 2019 19:05
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Обокравших квартиру известного кинорежиссера воров задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские задержали воров, обокравших известного кинорежиссера Тохтара Карсакбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления криминальной полиции, кража была совершена средь бела дня. Любители легкой наживы дождались, пока домочадцев не будет дома, и путем подбора ключа к замку входной двери проникли внутрь.

«Злоумышленники похитили дорогостоящую технику, которую, как выяснилось, режиссер использовал в производстве фильмов. Предварительно сумму нанесенного ущерба он оценил в 2,5 млн тенге. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого была установлена, а спустя несколько дней мы его задержали. Гражданин А., 1992 года рождения, житель города Талгара Алматинской области, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления. Вместе с тем в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что добытую преступным путем технику фигурант сбыл за 200 тыс. тенге. Сейчас вещественные доказательства изъяты и в ближайшее время будут возвращены истинному владельцу», - сообщил начальник управления криминальной полиции Жанболат Зиадин.

В то же время полицейские Алматы, основываясь на результатах специального анализа, сообщают, что в канун новогодних праздников в крупном мегаполисе все чаще совершаются имущественные преступления и в этой связи призывают жителей и гостей города предпринять максимальные меры для безопасности своего имущества.

«Увы, и преступники не сидят сложа руки, а с годами становятся все хитрее и изощреннее. Поэтому гражданам нужно предпринять хотя бы превентивные меры, которые помогут сохранить их имущество. К примеру, согласно данным аналитиков, составлен так называемый рейтинг способов совершения краж в следующем порядке: через окна и балконы, путем свободного доступа, путем подбора ключа, путем взлома двери», - подытожил он.

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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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