Обокравших квартиру известного кинорежиссера воров задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские задержали воров, обокравших известного кинорежиссера Тохтара Карсакбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления криминальной полиции, кража была совершена средь бела дня. Любители легкой наживы дождались, пока домочадцев не будет дома, и путем подбора ключа к замку входной двери проникли внутрь.

«Злоумышленники похитили дорогостоящую технику, которую, как выяснилось, режиссер использовал в производстве фильмов. Предварительно сумму нанесенного ущерба он оценил в 2,5 млн тенге. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого была установлена, а спустя несколько дней мы его задержали. Гражданин А., 1992 года рождения, житель города Талгара Алматинской области, ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления. Вместе с тем в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что добытую преступным путем технику фигурант сбыл за 200 тыс. тенге. Сейчас вещественные доказательства изъяты и в ближайшее время будут возвращены истинному владельцу», - сообщил начальник управления криминальной полиции Жанболат Зиадин.

В то же время полицейские Алматы, основываясь на результатах специального анализа, сообщают, что в канун новогодних праздников в крупном мегаполисе все чаще совершаются имущественные преступления и в этой связи призывают жителей и гостей города предпринять максимальные меры для безопасности своего имущества.

«Увы, и преступники не сидят сложа руки, а с годами становятся все хитрее и изощреннее. Поэтому гражданам нужно предпринять хотя бы превентивные меры, которые помогут сохранить их имущество. К примеру, согласно данным аналитиков, составлен так называемый рейтинг способов совершения краж в следующем порядке: через окна и балконы, путем свободного доступа, путем подбора ключа, путем взлома двери», - подытожил он.