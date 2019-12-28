Обновятся дороги в единственном моногороде Кульсары в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Обновятся дороги в единственном моногороде Кульсары в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ремонт дорог общей протяженностью 107 километров проводится в рамках государственной программы «Развитие моногородов». На сегодняшний день реализован первый этап обновления дорожного покрытия в городе Кульсары: заново построены 28,6 км автодорог, 16,4 км – модернизированы. На втором этапе запланировано отремонтировать 31 километр автодорог города. Работы начнутся в 2020 году. По оставшемуся 31 километру дорожного покрова ждем итогов соответствующей экспертизы», - сообщил аким Жылыойского района Азамат Бекет.

Проинформировав, что в уходящем году на 12 улицах районного центра на пешеходных дорожках уложена брусчатка. Идет работа по установке на улицах города Кульсары восьми светофоров и 50 камер видеонаблюдения.



