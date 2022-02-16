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Обновлять материально-техническую базу полицейских продолжают в Костанайской области

16 Февраля 2022 13:41
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Обновлять материально-техническую базу полицейских продолжают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области сельскому участковому из Карасуского района Бегиму Рашиту ключи от нового автомобиля «Chevrolet Cobalt» вручил начальник департамента полиции Ерлан Омарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В прошлом году автопарк ДП Костанайской области пополнился 26 новыми служебными автомобилями. Практически все они были направлены в районы и были предназначены для участковых инспекторов полиции.

В этом году работа по обновлению материально-технической базы сотрудников полиции продолжается.

«Необходимо отметить, что состояние преступности в регионе из года в год снижается. Эта тенденция сохраняется и в районах области. Районный центр Карасу оснащен 17 видеокамерами, с помощью которых выявляются в основном административные правонарушения»,- прокомментировали в департаменте полиции.

Основной задачей участковый инспектор в поселке Карасу Ерболат Утебаев считает оперативное реагирование на сообщения граждан.

Руководитель ведомства Ерлан Омарбеков отметил важность реализации проекта «Омниканальность приема сообщений граждан». Мобильным приложением «102» начали пользоваться и сельские жители.

Что касается городов, то только в Костанае и Рудном установлено более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения.

В Сарыкольском районе начальник ДП ознакомился с ходом реконструкции участкового пункта полиции. До 2025 года в Костанайской области будут открыты 11 новых помещений для сельских шерифов.

«Укрепление материально-технической базы направлено на повышение эффективности работы полицейских, которые должны быть всегда на связи с населением. Создание условий для оперативного реагирования – большой вклад в обеспечение безопасности граждан», - отметил Ерлан Омарбеков.

На встречах с личным составом Карасуского, Сарыкольского и Алтынсаринского районных отделов полиции особое внимание было уделено внедрению в практику пошаговых алгоритмов действий участковых в вопросах коммуникаций с населением.

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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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