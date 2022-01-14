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Обновлены коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в ИС ЭСФ

14 Января 2022 17:53
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Обновлены коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в ИС ЭСФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 января 2022 года в 22:00 часов в информационной системе «Электронные счет-фактуры» проведено обновление системы в части доработки механизмов преемственности кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

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1. Преемственность кодов ТН ВЭД при оформлении первичной сопроводительной накладной на товары (СНТ):

- добавлена возможность изменения кода ТН ВЭД, в случае если на дату отгрузки товара код ТН ВЭД не активный и имеет преемника. В этом случае система автоматически заменит код ТН ВЭД преемником из глобального справочника виртуального склада (ГСВС);

- если при оформлении первичной СНТ на дату отгрузки товара код ТНВЭД не активный и НЕ имеет преемника система разрешит указать другой действующий код ТНВЭД;

- При этом в ЭСФ на основании СНТ код ТНВЭД должен соответствовать коду, указанному в СНТ.

С 13.01.2022 года при оформлении СНТ необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действуют на дату отгрузки товара.

В СНТ на импорт/экспорт, если дата отгрузки не заполняется, необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действуют на дату выписки.

В ЭСФ на основании СНТ код ТН ВЭД проверяется на соответствие СНТ.

2. Преемственность кодов ТНВЭД при выписке основного ЭСФ без СНТ:

- При выписке основного ЭСФ добавлена возможность изменять код ТН ВЭД, если на дату совершения оборота код ТН ВЭД не активный и имеет преемника. В этом случае система автоматически заменит код ТН ВЭД преемником из справочника ГСВС.

- Если при выписки основного ЭСФ на дату совершения оборота код ТН ВЭД не активный и НЕ имеет преемника система разрешит указать другой действующий код ТН ВЭД.

При выписке ЭСФ без СНТ необходимо использовать коды ТН ВЭД, которые действовали на дату совершения оборота.

При работе по API

При импорте xml файла система проверяет преемственность кода ТН ВЭД.

1.Если код ТН ВЭД товара на ВС в справочнике глобальный справочник виртуального склада (ГСВС) имеет статус «не активный» и имеет активного преемника, то необходимо использовать код преемника.

2. Если код ТН ВЭД товара на ВС в справочнике ГСВС имеет статус «не активный» и НЕ имеет активного преемника, можно использовать другой действующий код ТНВЭД.

По оформлению СНТ на возврат, исправленных, дополнительных ЭСФ

Механизм преемственности кодов ТН ВЭД при оформлении СНТ на возврат, исправленных, дополнительных ЭСФ реализован в системе с 10 декабря 2021 года.


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#Экономика   #Минфин РК  
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