Обновленный законопроект «О масс-медиа» планируют завершить к началу марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня провели обсуждение проекта закона «О масс-медиа». В последнее время в СМИ и соцсетях часто пишут о данном законопроекте, задают вопросы, которые остаются не отвеченными, в результате возник определенный вакуум по вопросам, которые поднимаются в обществе. Об этом сообщил руководитель Национальной Медиа Ассоциации Кемельбек Ойшыбаев, передает МИА «Казинформ».

«Национальная Медиа Ассоциация взяла на себя инициативу и организовала конференцию по обсуждению данных острых вопросов. Пригласили всех желающих высказать свое мнение по законопроекту. Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали поддержал данную инициативу и от министерства на конференции приняли участие председатель Комитета информации Елдос Наширали и директор департамента госполитики в области СМИ Жасулан Умиралиев.

Наше приглашение приняли и журналисты, и руководители СМИ и общественных организаций, в целом, 35 коллег участвовало в онлайн-конференции. Конференция прошла в очень конструктивном русле, все четко высказывали свои предложения и мнения. Затрагивались разные острые вопросы», - написал Кемельбек Ойшыбаев в Facebook.

По его информации, первым вопросом обсудили предусмотренные в проекте закона требования к СМИ и журналистам согласовывать материалы с уполномоченным органом при освещении чрезвычайных ситуаций. Многие отметили неработоспособность данного требования, так как при задержке согласования материала, данные о событии будут терять актуальность и может создаваться паника среди населения в связи с отсутствием какой-либо информации. Данный пункт многие назвали вводом цензуры. Министерство восприняло эти доводы и озвучило, что сейчас уже идет прорабатывается возможность исключения данного пункта или существенной корректировки.

Вторым острым вопросом при обсуждении было исключение из законопроекта пункта о вводе срока исковой давности при предъявлении к СМИ и журналистам исковых требований опровергнуть, удалить или переделать материал спустя годы. Представитель министерства Ж. Умиралиев также отметил, что министерство услышало общественность, разделяет необходимость данного пункта и сообщил, что работают над возвратом пункта в законопроект.

«Немалый спор возник при обсуждении вопроса введения пресс-карты для журналистов. Высказывались мнения как за необходимость пресс-карты, так и высказывались мнения, что ввод карты может ограничить деятельность некоторых журналистов. Министерство обозначило, что введение пресс-карты дает более широкие возможности для журналистов и защищает их права. То есть, при наличии пресс-карты журналист может автоматически заходить в любой госорган и также при предъявлении карты полиция приоритетно должна защитить журналиста во время работы на митингах или других многолюдных местах. В итоге многие участники высказали мнение, что процедуры выдачи, отзыва должны быть четко расписаны с учетом международного опыта, чтобы потом пресс-карта не стала препоном для работы журналистов.

Также на конференции затронули вопросы необходимости отнесения YouTube-каналов к СМИ, регулирования интернет ТВ-стримов и так далее. Министерство обещало рассмотреть озвученные предложения. Обновленный законопроект МИОР планирует завершить к началу марта и показать общественности», - отметил К. Ойшыбаев.

Он добавил, что Национальная Медиа Ассоциация выражает свою готовность при необходимости выступать нейтральной площадкой для проведения таких обсуждений в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал критику проекта закона «О масс-медиа».

Напомним, 16 марта Президент Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ. Представленные на сайте открытых НПА проекты закона «О масс-медиа» вызвали бурное обсуждение в кругах журналистов, общественников и экспертов.