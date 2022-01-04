+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обновленный вокзал Тараза открыт для пассажиров и посетителей

4 Января 2022 10:00
Поделиться:
Обновленный вокзал Тараза открыт для пассажиров и посетителей

Железнодорожный вокзал в городе Тараз распахнул свои двери для пассажиров после ремонта. Проведение ремонта на таразском вокзале планировалось много лет. Планы удалось реализовать в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Новости по теме
Более 120 нарушителей выявили во время рейдов на железной дороге за три дня
Селфи ценой жизни - на железной дороге погибли двое подростков

Внутренние стены здания вокзала, фасад и кровля обновлены, системы тепло - и водоснабжения, электроснабжения отремонтированы, расширены зоны ожидания для пассажиров. На вокзале созданы условия для маломобильных групп населения. На втором этаже размещены тематические инсталляции с историей края.

В праздничные новогодние дни все вокзалы страны работали и работают в штатном режиме.

АО «НК «ҚТЖ» на постоянной основе проводит профилактические мероприятия по соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте. Контроль усиливается в праздники и во время школьных каникул. В этом году, во время праздничных выходных, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и службой охраны провели профилактические рейды безопасности. С выявленными нарушителями безопасного поведения в зонах повышенной опасности проведены разъяснительные беседы.

Кроме того, через приложение Аshyq были выявлены два нарушителя карантинных мер с желтым статусом, пытавшиеся пройти в здания вокзалов. С 1 июля 2021 года, именно с этого момента на вокзалах используется приложение Аshyq, было выявлено 769 человек с красным и желтым статусами ( 518 и 251,соответственно).

АО «НК ҚТЖ» просит граждан быть внимательными, строго соблюдать правила безопасности и относиться к железной дороге как к объекту повышенной опасности. Необходимо заблаговременно проверять свой статус в Аshyq и других приложениях, поддерживающих данную программу с помощью нейтрального QR – кода, размещенного на сайте Аshyq.kz.


Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Жамбылская область   #Транспорт  
Поделиться:
Новости по теме
Более 120 нарушителей выявили во время рейдов на железной дороге за три дня
Селфи ценой жизни - на железной дороге погибли двое подростков
Популярное
1 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
2 Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
3 Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
4 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
5 Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
6 Пропавшая в новогоднюю ночь акмолинка найдена в столице
Читайте также
Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК
Пропавшая в новогоднюю ночь акмолинка найдена в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив