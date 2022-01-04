Обновленный вокзал Тараза открыт для пассажиров и посетителей

Железнодорожный вокзал в городе Тараз распахнул свои двери для пассажиров после ремонта. Проведение ремонта на таразском вокзале планировалось много лет. Планы удалось реализовать в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Внутренние стены здания вокзала, фасад и кровля обновлены, системы тепло - и водоснабжения, электроснабжения отремонтированы, расширены зоны ожидания для пассажиров. На вокзале созданы условия для маломобильных групп населения. На втором этаже размещены тематические инсталляции с историей края.

В праздничные новогодние дни все вокзалы страны работали и работают в штатном режиме.

АО «НК «ҚТЖ» на постоянной основе проводит профилактические мероприятия по соблюдению мер безопасности на железнодорожном транспорте. Контроль усиливается в праздники и во время школьных каникул. В этом году, во время праздничных выходных, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и службой охраны провели профилактические рейды безопасности. С выявленными нарушителями безопасного поведения в зонах повышенной опасности проведены разъяснительные беседы.

Кроме того, через приложение Аshyq были выявлены два нарушителя карантинных мер с желтым статусом, пытавшиеся пройти в здания вокзалов. С 1 июля 2021 года, именно с этого момента на вокзалах используется приложение Аshyq, было выявлено 769 человек с красным и желтым статусами ( 518 и 251,соответственно).

АО «НК ҚТЖ» просит граждан быть внимательными, строго соблюдать правила безопасности и относиться к железной дороге как к объекту повышенной опасности. Необходимо заблаговременно проверять свой статус в Аshyq и других приложениях, поддерживающих данную программу с помощью нейтрального QR – кода, размещенного на сайте Аshyq.kz.