Обновленный состав Сената прокомментировал эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Завершение формирования Сената Парламента РК знаменует собой прохождение очередного этапа перезагрузки всей политической системы. Таким мнением поделился руководитель отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что выборы части депутатского корпуса Сената состоялись в конституционные сроки.

«В этом смысле верхняя палата Парламента выступает в качестве устойчивого политического института, который может обеспечить преемственность законодательных традиций в период формирования нового созыва Мажилиса. По итогам референдума усилилась представительная функция Сената. Число сенаторов увеличилось, чтобы включить в себя представителей от новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской. Кроме этого, депутатская квота Ассамблеи народа Казахстана была перенесена из Мажилиса в Сенат», - прокомментировал эксперт.

Как подчеркнул спикер, Сенат также сохраняет свое влияние на формирование системы государственного управления через избрание уполномоченного по правам человека, согласие на назначение Президентом председателей Конституционного Суда, Национального банка, Высшего судебного совета, генерального прокурора и председателя КНБ.

«Сенат является важным элементом политической системы Казахстана. Успешное формирование обновленного состава верхней палаты демонстрирует устойчивость политических институтов, отработанность процедур их формирования. В период отсутствия Мажилиса Сенат выполняет все законодательные функции Парламента. Это позволит провести предстоящие выборы с сохранением центральной представительной власти в стране», - добавил Ермек Токтаров.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента. Маулен Ашимбаев вновь избран председателем Сената. Также были избраны заместитель спикера, председатели и члены постоянных комитетов палаты.

Фото: kisi.kz