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Обновленный состав кабмина Японии огласят 10 ноября

5 Ноября 2021 14:46
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Обновленный состав кабмина Японии огласят 10 ноября

ТОКИО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Внеочередная сессия парламента Японии, на которой пройдет голосование за нового премьер-министра страны, будет созвана 10 ноября. В этот же день огласят обновленный состав правительства, в котором сменится глава МИД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как сообщило агентство Kyodo , генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу встретился с руководителями обеих палат парламента и уведомил их о желании коалиции в составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии «Комэйто» созвать сессию в предстоящую среду. Позиция правящей коалиции по этому вопросу является решающей.

Фумио Кисида будет официально переизбран премьер-министром Японии. В тот же день будет утвержден состав его нового правительства, в котором, как ожидается, сменится министр иностранных дел после вступления Тосимицу Мотэги в четверг в должность генсека ЛДП. Пока обязанности главы МИД исполняет премьер Кисида. Наиболее вероятным претендентом на вакантный пост считается бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.

31 октября в Японии прошли парламентские выборы. ЛДП смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате, получив 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году. Члены «Комэйто» заняли 32 кресла, упрочив свои позиции на три мандата.


Фото: kyodonews.net

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