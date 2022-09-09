Обновленный роддом открылся в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Единственный родильный дом в городе Жезказгане переехал в полностью оборудованное новое здание, которое расположено в многопрофильной больнице. Для капитального ремонта и оснащения современным оборудованием было выделено 800 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом перинатальном центре созданы комфортные условия для оперативного обслуживания беременных женщин. Палаты оснащены универсальными кушетками, которые более мобильны и удобны. Так же в центре используют новейшие технологии: тревожные кнопки и сенсорные SOS-браслеты для рожениц.

Необходимость современного родильного дома в Жезказгане была актуальной проблемой последние несколько лет. Город является лидером по материнской и младенческой смертности. Причиной тому являлись нехватка медицинской техники, изношенность имеющегося оборудования. А самое главное – дефицит кадров. Последний вопрос по-прежнему актуален. Особенно востребованы акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и анастезиологи. Власти области заверили, что решают эту проблему.

«Трудно найти специалиста. Собственно говоря. В Казахстане не хватает специалистов. По сути, между всеми регионами идет конкуренция за специалистов. Все зависит от того, какие условия создает регион. Мы, конечно, постараемся сделать все возможное», - пояснил заместитель акима области Галымжан Кусмангали.

Для решения вопроса здоровья будущих мам и младенцев, в следующем году в Жезказгане начнут строить здание для нового перинатального центра на 140 мест. Пока все усилия идут на обновление старого роддома.

В пользу переезда роддома в здание многопрофильной больницы сыграло также и то, что в экстренных ситуациях приходилось возить беременных из здания роддома в здание многопрофильной больницы на диагностическое обследование.

«Женщинам, поступающим в тяжелом состоянии, нужна КТ. Иногда требуется МРТ, если подозреваем кровоизлияние в мозг. Нужен сложный аппарат УЗИ. Тогда мы вынуждены были их транспортировать между двумя больницами. Учитывая все это, мы пришли решению о переезде и оснащении роддома», - говорит руководитель областного управления здравоохранения Ляззат Ранова.

На ремонт перинатального центра было потрачено около 800 млн тенге. Имеются отделения патологии беременных и рожениц, гинекологии, патологии недоношенных детей и отделения по уходу за ними и дневной стационар. Родильный дом рассчитан на 106 коек.

Обновленный роддом также оснастили и современной техникой для новорожденных. В частности,в достаточном количестве приобретены инкубаторы, боксы и дыхательные устройства по уходу за недоношенными детьми.

Что касается старого здания роддома, то оно тоже будет использовано во благо детей. Но только постарше. Теперь там будет расположен центр для детей с ограниченными возможностями.