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Обновлённый роддом откроют в районе Алтай

1 Декабря 2019 22:12
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Обновлённый роддом откроют в районе Алтай

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким ВКО в ходе рабочей поездки в район Алтай посетил межрайонную больницу, в частности, проинспектировал ход завершения ремонтных работ в родильном доме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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Напомним, в конце 2018 года роддом перешёл на третий уровень регионализации. Тогда же было закуплено современное оборудование, а 6 врачей родильного дома прошли обучение в клиниках Лондона. В этом году 5 сотрудников обучались в Литве.

В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту, к которому в текущем году приступила компания ТОО «DKProekt».

На сегодняшний день закончен ремонт второго и третьего блока здания родильного отделения. По первому блоку закончены кровельные работы, на 70% выполнена отделка внутренних помещений. На 90% выполнены фасадные работы. Полностью завершить ремонт роддома планируют к 15 декабря, в преддверии Дня Независимости РК.


«Сюда мы приобрели современное оборудование. 11 врачей роддома обучились за рубежом. На следующий год в больницу планируем поставить оборудование для организации полного кардиологического цикла. Поэтому я хочу, чтобы ремонт здесь был достойного качества», – отметил Даниал Ахметов.


После чего, он встретился с жителями района в Доме культуры «Горняк», поздравил с Днем Первого Президента и рассказал о заслугах Нурсултана Назарбаева.

«В этот день мы с особой гордостью говорим о нашем Лидере - Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, благодаря которому Казахстан состоялся как суверенное государство и добился впечатляющих достижений. Елбасы вошел в мировую историю как выдающийся политик и медиатор глобальных процессов, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине», – заключил глава региона.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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