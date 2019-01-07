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Обновленный рейтинг WTA: Зарина Дияс приблизилась к вылету из ТОП-100
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая неделя нового сезона в мировом теннисе подошла к концу. Женская теннисная ассоциация обновила таблицу мирового рейтинга, изменения в котором претерпели даже игроки первой десятки, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Мировой табель о рангах по-прежнему возглавляет Симона Халеп из Румынии. В тройку также входят немка Анжелик Кербер и датчанка Каролин Возняцки. На одну позицию поднялись японка Наоми Осака (4) и американка Слоан Стивенс (5), которые сдвинули украинскую теннисистку Элину Свитолину (6). Местами поменялись две чешки: Каролина Плишкова, на минувшей неделе переигравшая первую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву и, впоследствии, выигравшая турнир в Брисбене (Австралия), поднялась на седьмую строчку, а Петра Квитова теперь довольствуется восьмой позицией. Замыкают ТОП-10 нидерландка Кики Бертенс и Дарья Касаткина из России.
1. Симона Халеп (Румыния) - 6641;
2. Анжелик Кербер (Германия) - 5875;
3. Каролин Возняцки (Дания) - 5436;
4. Наоми Осака (Япония) - 5270;
5. Слоан Стивенс (США) - 5023;
6. Элина Свитолина (Украина) - 4940;
7. Каролина Плишкова (Чехия) - 4750;
8. Петра Квитова (Чехия) - 4640;
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4360;
10. Дарья Касаткина (Россия) - 3416.
Лучшей теннисисткой Казахстана остается Юлия Путинцева, которая сохранила за собой 44-е место в рейтинге WTA. Зарина Дияс, до этого находившаяся на 89-м месте, теперь располагается на 98-й строчке и приблизилась к вылету из ТОП-100. Кстати, вчера две лучшие представительницы Казахстана сыграли в очном матче в финале квалификации сиднейского турнира (Австралия).
Лучшие казахстанские теннисистки:
44. Юлия Путинцева - 1145;
98. Зарина Дияс - 635;
186. Елена Рыбакина - 316;
344. Анна Данилина - 114;
508. Гозаль Айнитдинова - 45.
Фото: Zimbio.com
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