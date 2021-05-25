РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:14, 24 Май 2021 | GMT +6

    Обновленный рейтинг лучших теннисистов мира: каковы позиции казахстанцев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 37-е место. Михаил Кукушкин отдалился от топ-100, отступив сразу на пять строчек, и сейчас занимает 105-ю позицию. Дмитрий Попко также опустился на одну строчку и идет 194-м.

    В свежем рейтинге WTA Юлия Путинцева опустилась на 8 строчек и теперь располагается на 43-й. Елена Рыбакина, не изменила своих позиций. Она занимает 22-е место. Зарина Дияс также, по-прежнему, находится на 93-м месте рейтинга.

    Ранее сообщалось, что прошла жеребьевка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей в Казахстане
    Сегодня, 17:30
    С немецким качеством: как прошел визит Касым-Жомарта Токаева в Германию
    Сегодня, 17:15
    Нобелевскую премию по медицине дали за исследование РНК для вакцины против COVID-19
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!