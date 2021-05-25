Обновленный рейтинг лучших теннисистов мира: каковы позиции казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 37-е место. Михаил Кукушкин отдалился от топ-100, отступив сразу на пять строчек, и сейчас занимает 105-ю позицию. Дмитрий Попко также опустился на одну строчку и идет 194-м.

В свежем рейтинге WTA Юлия Путинцева опустилась на 8 строчек и теперь располагается на 43-й. Елена Рыбакина, не изменила своих позиций. Она занимает 22-е место. Зарина Дияс также, по-прежнему, находится на 93-м месте рейтинга.

Ранее сообщалось, что прошла жеребьевка квалификационного этапа Открытого чемпионата Франции.



