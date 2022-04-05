Обновленный прогноз социально-экономического развития страны одобрили в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве РК одобрили обновленный прогноз социально-экономического развития страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня представлен уточненный прогноз макроэкономических показателей на текущий год с учетом сложившейся мировой политической и экономической ситуации. Представленный проект республиканского бюджета, прежде всего, направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета будет скорректирован размер гарантированного трансферта из Национального фонда.

Дополнительные расходы будут направлены на реализацию поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данных в январе текущего года на расширенном заседании Правительства и в рамках нового Послания народу Казахстана, а также на выполнение ранее принятых неотложных обязательств.

Средства планируется направить на восстановление государственного имущества и инфраструктуры городов после январских событий, обеспечение финансово-экономической стабильности, а также на поддержку населения, бизнеса и реального сектора экономики.

«Если нет вопросов, предлагаю одобрить уточненный прогноз социально-экономического развития и подходы по уточнению республиканского бюджета текущего года. Проголосуем за законопроекты об уточнении республиканского бюджета текущего года и об уточненном гарантированном трансферте из Национального фонда», - отметил Премьер.

Члены Правительства проголосовали за уточненный прогноз социально-экономического развития.

Напомним, заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

Фото: primeminister.kz