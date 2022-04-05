РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Обновленный прогноз МНЭ РК: какими будут расходы республиканского бюджета

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил объемы гарантированного трансферта из Нацфонда в обновленном прогнозе макроэкономических показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях реализации поставленных Президентом задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда, увеличив его до 4 трлн тенге, или на 1,6 трлн тенге», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 3 трлн тенге, или 3,3% к ВВП. С учетом этого уровень не нефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП.

    «Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема», - заключил министр.

    Ранее, министр озвучил измененный прогноз экономики страны.

    «С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%. Также на фоне обострения геополитической ситуации по оценке международных финансовых организаций из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП; агентство S&P Global снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%», - отметил глава Миннацэкономики.




    Фото:nicholsonycano.com.ar






    Теги:
    Бюджет Миннацэкономики Другие государственные органы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!