Обновленный прогноз МНЭ РК: какими будут расходы республиканского бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил объемы гарантированного трансферта из Нацфонда в обновленном прогнозе макроэкономических показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации поставленных Президентом задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда, увеличив его до 4 трлн тенге, или на 1,6 трлн тенге», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 3 трлн тенге, или 3,3% к ВВП. С учетом этого уровень не нефтяного дефицита в 2022 году по оценке составит 10,2% к ВВП.

«Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема», - заключил министр.

Ранее, министр озвучил измененный прогноз экономики страны.

«С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%. Также на фоне обострения геополитической ситуации по оценке международных финансовых организаций из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП; агентство S&P Global снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%», - отметил глава Миннацэкономики.









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