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    21:12, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Обновлённый памятник Нуркену Абдирову открыли в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде после реставрации открыли памятник Герою Советского Союза Нуркену Абдирову. Монумент выполнен в бронзе и весит около двух тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В церемонии открытия памятника приняли участие представители Союза художников Караганды, Центра по сохранению историко-культурного наследия, а также племянник героя Абубакир Абдиров.

    «Для нашей семьи это очень трогательное событие. Мы благодарны за то, что память о нашем герое будет жить вечно. С самого начала реставрации и до её завершения со мной держали связь члены комиссии, они показали мне эскиз, посвящали в работу. Памятник получился великолепный», – сказал полковник в отставке Абубакир Абдиров.

    Работы выполнила столичная подрядная компания «Казахстанский художественный комбинат «КазАрт». Монумент – точная копия чугунного предшественника.

    «Я сам родился в Караганде и знаю, какую историческую ценность для города и области имеет этот памятник, поэтому к работе мы отнеслись особенно трепетно. Общий вес монумента около двух тонн. Также мы заменили плиты на постаменте», – рассказал генеральный директор ТОО «Казахстанский художественный комбинат «КазАрт» Сапар Шаймарданов.

    Старый чугунный памятник Нуркену Абдирову будет отреставрирован. Его передадут в фонд одного из музеев Караганды.

    «Чугунный памятник был установлен в 1958 году. За эти годы он сильно пострадал от погодных условий, был полностью покрыт трещинами. Когда нам дали возможность отреставрировать его, мы в первую очередь через Союз художников связались с одним из его авторов – Юрием Гуммелем, который живёт в Германии. Он дал свое разрешение на реставрацию», – сообщил заместитель директора Центра по сохранению историко-культурного наследия Жанболат Мажитов.

    Общая высота монумента – 9 метров. В 1982 году он был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения.






    Теги:
    Карагандинская область Общество История Казахстана
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