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Обновленный механизм оплаты взносов соцмедстрахования внедряется для самозанятых

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2022, 09:55
Обновленный механизм оплаты взносов соцмедстрахования внедряется для самозанятых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд поправок, направленный на более широкий охват населения услугами соцмедстрахования, вносится в Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ опубликован на портале открытых НПА.

В частности, статья 5 закона дополняется пунктом 3-2 следующего содержания:

«Для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования лица, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона (самостоятельно уплачивающие взносы), уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов:

1) на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Как пояснили в самом Фонде, поправка разработана в целях реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года «Проведение анализа фактической ситуации по уровню бедности и безработицы с разработкой и принятием Программы повышения доходов населения».

Согласно действующей норме, плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо оплатить взносы за предыдущие 12 месяцев. Неработающие лица и самозанятые не заинтересованы в уплате взносов за прошедший период, когда им не оказывалась медицинская помощь.

В этой связи, для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС предлагается внедрить более привлекательный альтернативный механизм путем предоставления права для самостоятельных плательщиков по уплате взносов за 12 месяцев вперед. При этом права на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов.

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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