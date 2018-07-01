Обновленный Кодекс РК «О недрах и недропользовании» презентовал МИР РК в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске на выездном совещание по разъяснению Кодекса РК «О недрах и недропользовании» с участием вице-министра РК Тимура Токтабаева презентовали новеллы законодательного документа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ принят 29 июня этого года и уже с 15 сентября можно будет оформлять лицензии по новым правилам.

Теперь лицензию будут выдавать по принципу «первой заявки», и упрощенная процедура займет 15 дней (прежде было не менее полутора лет и более).

«Конкуренция за инвестора в мире очень высокая. Четыре года мы занимались упрощением правил для недропользования. По поручению Главы государства мы проанализировали мировой опыт и за основу взяли опыт Западной Австралии. На геологическую разведку твердых природных ископаемых действует теперь принцип: первый обратился - первый получил. При добыче: выдача лицензий - по принципу первой заявки либо по исключительному праву при переходе с разведки», - сказал Т. Токтабаева

По его словам, Великобритания и Австралия проявляют большой интерес в этой теме.

«Мы надеемся, что Восточный Казахстан станет локомотивом в поиске новых месторождений», - добавил вице-министр по инвестициям и развитию РК.

В свою очередь, директор департамента недропользования министерства по инвестициям и развитию РК Руслан Баймишев подробно рассказал участникам выездного совещания все нюансы нового документа. Основная цель которого - восполнение минерально-сырьевой базы Казахстана и открытие новых месторождений. Вся нормативная база готова и утверждена (это 135 подзаконных актов). Сокращены административные барьеры и сроки получения лицензий. Еще немало новелл ждет эту отрасль экономики. «Доступ к информации будет открытый (в Казахстане имеется 65 видов твердых полезных ископаемых), - сообщил Р. Баймишев.