Обновленный формат оказания социальной помощи: что изменилось с 1 января 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана К. Токаев в Послании народу РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил скорректировать механизм назначения адресной социальной помощи. В связи с этим Министерством труда и социальной защиты населения разработаны новые подходы оказания адресной социальной помощи. О мерах по улучшению благосостояния и повышения доходов граждан в интервью PrimeMinister.kz рассказала заместитель директора Департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК Аяжан Жангабылова, передает МИА «Казинформ».

— Каковы основные результаты по охвату населения адресной социальной помощью в 2019 году. Сколько было подано в общем заявок? Скольким семьям на сегодняшний день выплачена адресная социальная помощь?

— В истекшем 2019 году к нам обратились 485 тыс. семей и им была назначена адресная социальная помощь. Это порядка 2,5 млн человек. В этих семьях проживают 1,5 млн детей. В том числе 190 тыс. многодетных семей. К концу года активными получателями были 315 тыс. семей, где проживают свыше 1 млн детей.

— Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны новые механизмы АСП. Как мы знаем, комплекс мер включает 3 направления. Что принципиально было изменено, как это воспринято населением и каков ожидаемый результат?

— В соответствии с Посланием Главы государства нами были разработаны поправки в некоторые законодательные акты, в том числе по пособиям многодетным семьям, по государственной адресной социальной помощи. В рамках всех этих изменений с текущего года мы вывели в отдельную категорию многодетные семьи. Для них уже будет начата выплата пособия. Оно будет назначаться независимо от доходов. Многодетная семья — это четверо и более детей. Адресная социальная помощь была возвращена к классической модели. АСП у нас в стране назначается и выплачивается с 2002 года. Оно всегда была на ежеквартальном обращении, к чему мы вернулись в этом году снова. Новшество здесь — это гарантированный социальный пакет на детей именно из числа получателей адресной социальной помощи.

— Обновленный формат оказания социальной помощи заработал с 1 января текущего года. Как и кому будут назначать социальную помощь? Что изменится в условиях?

— За адресной социальной помощью с нового года могут обращаться все граждане, у которых доход ниже 70% прожиточного минимума, который устанавливается именно на региональном уровне. Сегодня у нас по стране прожиточный минимум установлен свыше 30 тыс. тенге, и в разных регионах он свой. Это все зависит от цен на продовольственные товары, которые составляют 55% от всей стоимости прожиточного минимума. Это рассчитывают органы статистики. Мы используем от прожиточного минимума 70%. Это и есть критерий для оказания адресной социальной помощи. Мы изменили механизмы в части условий. Это ежеквартальное обращение. Кроме того, размер АСП исчисляется как разница между среднедушевым доходом и 70% прожиточного минимума. Также были изменены условия в части трудоустройства лиц, которые ранее осуществляли уход за ребенком до 7 лет. Этот порог был снижен до 3 лет. Это приведено в соответствие с Трудовым кодексом, который предусматривает уход за ребенком до трехлетнего возраста. Кроме того, мы усилили работу участковых комиссий, продлили сроки проведения обследований с 3 до 7 дней и были разработаны специальные критерии, которые дают право участковым комиссиям определять нуждаемость семьи в АСП. В прошлом году было свыше 73 тыс. фактов, когда люди предоставляли недостоверные сведения, которые повлекли за собой неправомерные назначения АСП.

— Будет ли учитываться доходность граждан при расчете АСП? Если да, то не могли вы рассказать об имеющейся сетке на сегодня?

— Будут учитываться все виды доходов от трудовой деятельности, все виды пособий, за исключением пособия на детей-инвалидов, стипендий студентов, пособий, которые выдавались многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Мать-героиня», жилищной адресной социальной помощи, гарантированного социального пакета. В 2019 году по указу Президента была снижена долговая нагрузка большинства граждан, также не будет учитываться благотворительная помощь. В настоящий момент уже приняты правила, которые с 5 января введены в действие. Вошли в реализацию все подзаконные акты. Люди уже обращаются согласно новому порядку. Для определения своего права людям в городской и районной местностях необходимо обращаться в Центры занятости населения. В сельском округе необходимо обратиться к акиму с заявлением. Необходимо заполнить состав семьи, сведения о доходах, личном подсобном хозяйстве. Также необходимо предоставить удостоверение личности. У нас есть информационная система e-halyk, которая интегрирована с более чем 20 другими информационными системами. Она на сегодняшний день позволяет получать все сведения, которые были указаны в заявлении, для их подтверждения.

— Есть ли онлайн-система приема заявок?

— Онлайн-системы приема заявок на адресную социальную помощь у нас пока нет. Но планируем гарантированный социальный пакет с 2021 года вывести на портал социальных услуг.

— В новых механизмах оказания АСП особое внимание будет уделено поддержке детей из малообеспеченных семей, для которых с нового года внедрен гарантированный социальный пакет. Что входит в состав соцпакета, какие критерии он предусматривает?

— Гарантированный социальный пакет будет двух видов. Это зависит от возраста ребенка. Для детей от года до 6 лет предусмотрены продуктовые товары и товары бытовой химии. Продуктовые товары включают в себя различные крупы, пюре, соки, молоко и так далее. Это все витаминизированное, рекомендованное Министерством здравоохранения с учетом дефицита железа и других минералов, которые органы статистики нам на сегодняшний день показывают. Продуктовые наборы дети будут получать ежемесячно. Товары бытовой химии, которые включают зубную пасту, щетку для ребенка, стиральный порошок, хозяйственное, туалетное мыло, будут предоставляться один раз в квартал. На каждого ребенка будет предоставляться по одному пакету.

Детям от 6 до 18 лет предусматривается другой пакет — бесплатное питание в школе, льготный проезд на городском маршруте, обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями один раз в год.

Социальные пакеты будут предоставляться местными исполнительными органами. Нами уже разработана вся нормативная база. Местные исполнительные органы будут напрямую заключать договора с поставщиками. Перечень поставщиков устанавливается Постановлением Правительства. Либо договора будут заключаться с поставщиками, которые будут адресно поставлять эти пакеты, либо это будут какие-то пункты, где люди могут сами забирать. Это все будет рассматриваться и решаться на местных уровнях.

— Когда малообеспеченные семьи смогут получить данные пакеты?

— Эти пакеты начнут получать с февраля 2020 года, так как здесь необходимо провести некоторые процедуры.

— Какова стоимость данного гарантированного пакета?

— Гарантированный пакет стоит свыше 4700 тенге (продуктовый набор) и 1700 тенге на квартал стоят товары бытовой химии, которые предусмотрены на одного ребенка.

— Также Министерством труда и социальной защиты было предложено вывести многодетные семьи из числа получателей АСП и предоставить им поддержку независимо от дохода. Каким будет пособие для многодетных семей?

— По состоянию на 1 января, уже 367 тыс. семьям назначено пособие. Это все сделано в автоматизированном режиме. Людям не было необходимости приходить и сдавать свои документы, они писали только заявление. На сегодня свыше 250 тыс. семьям на карточные счета переведены деньги. В первый рабочий день 150 тыс. семей получили свои выплаты. В целом, на январь у нас предусмотрено почти 17 млрд тенге только на выплаты пособий многодетным семьям, которые выплачиваются без учета доходов, без условностей. Данное пособие не будет сейчас учитываться в их доходе. Мы будем учитывать их в следующем квартале.

— То есть многодетные семьи также могут рассчитывать на АСП?

— Да, они могут рассчитывать на АСП. Любая семья имеет право на получение адресной социальной помощи, если у них среднедушевой доход ниже 70% от прожиточного минимума.

— В целях модернизации системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг с 1 января запущен портал соцуслуг. Какие функции будут доступны, какие проблемы решит автоматизированная информационная система?

— У нас в стране на сегодня почти 700 тыс. лиц, которые имеют инвалидность. Для них разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. В рамках этого предусмотрены технические средства реабилитации, которые мы на сегодня вывели на портал социальных услуг. Портал позволяет напрямую с поставщиком выбирать именно те средства, которые необходимы для данной категории лиц. Это исключает и минимизирует какие-то коррупционные факторы. Кроме того, здесь сокращаются сроки, потому что товар напрямую закупается у поставщика. До этого такая процедура проводилась через госзакуп, и там, возможно, были какие-то проблемы по качеству, виду, форме и т.д. Сегодня портал позволяет самостоятельно все выбирать. Сами люди с ограниченными возможностями восприняли данное новшество положительно. В прошлом году мы реализовали пилотный проект в г. Актобе. Мы вывели два бизнес-процесса. Это — направление в медико-социальное учреждение и получение технических средств реабилитации. Пилот прошел успешно. Поэтому мы можем ожидать, что в этом году лица с ограниченными возможностями смогут пользоваться порталом социальных услуг.

— Спасибо за интервью!