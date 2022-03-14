Обновленные терминалы появятся в аэропортах Костаная, Уральска и Урджара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения качества обслуживания ведутся работы по реконструкции пассажирских терминалов. Так, в этом году для пассажиров будут доступны новые терминалы в аэропортах городов Костанай, Уральск и Урджар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Эти и другие вопросы касательно ответственности авиакомпании и соблюдения прав пассажиров были рассмотрены на совещании, которое состоялось по поручению главы МИИР РК Каирбека Ускенбаева. Во встрече участвовали сотрудники Комитета гражданской авиации МИИР РК, представители Авиационной администрации Казахстана, казахстанских авиакомпани й и аэропортов.

Кроме этого, обсуждались проекты, направленные на улучшение сервиса в аэропорту. Так, в новых пассажирских терминалах будут расширены зоны регистрации, увеличены площади накопителей, также будут установлены новые технологические решения по регистрации пассажиров и обработке багажа. Плановые работы по строительству нового пассажирского терминала ведутся в аэропортах городов Алматы и Шымкент.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности граждан и обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. Для безбарьерного передвижения маломобильных пассажиров аэропортам и авиакомпаниям поручено своевременно предоставлять необходимые услуги, как наличие в аэропорту инвалидных кресел, специального автотранспорта и механизмов для транспортировки.

Следует отметить, что в текущем году в действие вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. В список будут включены граждане, которые совершили правонарушения на борту, на посадке и высадке из воздушного судна, при условии доказанности вины и в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности.

К слову, одним из важных реализованных проектов 2021 года является программа «Цифровые документы». Проект предоставил возможность пассажирам использовать электронное удостоверение личности. АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» успешно реализовал социально значимый проект для людей с заболеваемостью детского аутизма, синдрома Аспергера и атипичного аутизма. Для них разработана опознавательная лента, которая дает возможность пройти приоритетную регистрацию, досмотр и другие услуги.