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Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев

22 Февраля 2022 15:24
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Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновленные ставки на утильсбор не повлияют на снижение цен на автомобили. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос возможного удешевления цен на автомобили после введения новой ставки по утильсбору является популярным среди населения. Согласно статистике, отечественные производители не платят утильсбор. В прошлом году было реализовано 105 043 легковых автомобилей, из них 64% - собственного производства, утилизационный сбор не платили. То же самое касается 89% проданных тракторов, 88% комбайнов, 74% автобусов. Поэтому цена останется прежней», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге после заседания Правительства.

Он также пояснил, почему измененные ставки утильсбора не повлияет и на цену автомобиля, произведенного за рубежом.

«Я пока не вижу оснований говорить о том, что цены на произведенные за рубежом машины снизятся в ближайшее время. К примеру, если привезут дорогой внедорожник, то не заложат эту сумму в маржу от продажи», - заключил министр.



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#Правительство РК   #Транспорт   #Цены и тарифы   #МИИР РК   #Утильсбор  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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