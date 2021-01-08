Обновленному Парламенту предстоит сформировать законодательную базу для дальнейших реформ - директор КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественно-политическую повестку в Казахстане можно охарактеризовать как динамичную и прогрессивную. Таким мнением поделилась директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Зарема Шаукенова, комментируя ход предстоящих выборов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Нур-Султане проходит круглый стол с участием известных экспертов, политологов и общественных деятелей «Казахстан накануне выборов: взгляд экспертного сообщества». Организатором мероприятия выступает Казахстанский институт стратегических исследований.

«Политические партии продемонстрировали высокую способность быстро перестраиваться на новый формат работы в условиях пандемии коронавируса. Часть мероприятий была переведена в онлайн-режим, были использованы все современные каналы коммуникации. Таким образом, общественно-политическую повестку в Казахстане можно охарактеризовать как динамичную и прогрессивную. Политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями», - сказала Зарема Шаукенова в ходе круглого стола.

Она также напомнила о том, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии по итогам аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций всего на очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК аккредитованы 398 наблюдателей от 10 международных организаций и 31 иностранного государства.

«Предстоящие парламентские и местные выборы откроют новый политический сезон и зададут динамику политических процессов страны. Перед стартом работы Мажилиса Парламента РК седьмого созыва состоится смена Правительства. Обновленному Парламенту предстоит сформировать законодательную базу для проведения дальнейших политических и социально-экономических реформ, которые анонсировал Глава государства Касым-Жомарт Токаев», - резюмировала Зарема Шаукенова.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов состоятся 10 января текущего года.