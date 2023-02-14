Обновление систем видеонаблюдения требуется в 99 костанайских организациях образования

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В акимате Костанайской области обсудили вопросы обеспечения безопасности в организациях образования региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления образования области Айман Ибраевой, все объекты образования оснащены камерами видеонаблюдения - это 116 детских садов, 455 школ, 25 колледжей.

«Однако с учетом морального и технического износа в текущем году планируется обновление систем видеонаблюдения в 99 организациях образования на 99,5 млн тенге. Также на ближайшую сессию маслихата будет подана бюджетная заявка на выделение средств в размере 66,3 млн тенге для обновления камер еще в 60 организациях образования. Таким образом, до конца текущего года все камеры будут соответствовать утвержденным стандартам и требованиям к системам видеонаблюдения», - сообщила она.

Кроме того, из 250 объектов образования 219 подключены к Центрам оперативного регулирования. До начала нового учебного года ведомством планируется подключить еще 31 объект, в точности 24 детских сада. Однако в этом вопросе есть и сложности. Как выяснилось, на данный момент нет технической возможности подключения объектов образования к ЦОУ в отделах полиции Амангельдинского, Аулиекольского, Камыстинского районов.

«Тревожные кнопки, которые обслуживают специализированные пультовые охранные агентства, установлены в 210 объектах УТО, или 84%. Дополнительно они будут установлены еще в 40 организациях, в том числе в 21 детском саду и 19 школах. Однако в Амангельдинском, Денисовском, Джангельдинском, Наурзумском районах, где отсутствуют специализированные пультовые охранные агентства, совместно с департаментом полиции необходимо решить вопрос установки тревожных кнопок с выводом на районные отделы полиции», - добавила Айман Ибраева.

Что касается обеспеченности турникетами и лицензированной охраной, то они установлены во всех школах и колледжах области, уязвимых в террористическом отношении. Лицензированная охрана введена на 62 объектах из 157.

«На сегодня ведутся конкурсные процедуры по введению лицензированной охраны в 10 школах Рудного. На оставшиеся 85 объектов необходимо выделение денежных средств в размере 208 млн тенге. В школах, где не предусмотрено введение специализированной охраны, обеспечение безопасности осуществляется в ночное время сторожами, в дневное время – вахтерами»,- заключила спикер.