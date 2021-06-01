Обновление парка школьных автобусов включено в Национальный проект РК
«В ходе акции «Безопасный школьный автобус» совместно с органами транспортного контроля МВД проверено 1710 школьных автобусов, выдано 119 предписаний и составлено 48 протоколов об административных правонарушениях», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
Министр добавил, что автопарк, состоящий из 758 автобусов, обновляется и за три года местными исполнительными органами приобретено 203 автобуса.
«В связи с тем, что потребность составляет 506 единиц автотранспорта, а вопрос на местах оперативно не решается, в Национальный проект «Образованная нация» нами включен пункт «Обновление, пополнение парка автотранспорта, осуществляющего подвоз детей», в котором ставим задачу перед собой и регионами решить проблему к 2025 году», - сообщил Асхат Аймагамбетов.
Фото: semeyainasy.kz