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    12:09, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Обновление парка школьных автобусов включено в Национальный проект РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как обновляется парк школьных автобусов в Казахстане, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе акции «Безопасный школьный автобус» совместно с органами транспортного контроля МВД проверено 1710 школьных автобусов, выдано 119 предписаний и составлено 48 протоколов об административных правонарушениях», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Министр добавил, что автопарк, состоящий из 758 автобусов, обновляется и за три года местными исполнительными органами приобретено 203 автобуса.

    «В связи с тем, что потребность составляет 506 единиц автотранспорта, а вопрос на местах оперативно не решается, в Национальный проект «Образованная нация» нами включен пункт «Обновление, пополнение парка автотранспорта, осуществляющего подвоз детей», в котором ставим задачу перед собой и регионами решить проблему к 2025 году», - сообщил Асхат Аймагамбетов.


    Фото: semeyainasy.kz

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