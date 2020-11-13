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Обновление на 76%: Байбек рассказал, кто вошел в партийные списки Nur Otan

13 Ноября 2020 16:03
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Обновление на 76%: Байбек рассказал, кто вошел в партийные списки Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек прокомментировал итоги второго этапа праймериз, передает МИА «Казинформ».

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«Дорогие друзья! На этой неделе прошел второй этап внутрипартийных праймериз, инициированных Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым. Хочу подвести краткие итоги.

Первое. Мы завершили формирование партийных списков в маслихаты всех уровней. 6253 партийца вошли в партийные списки «Nur Otan»-а в качестве кандидатов в 216 маслихатов.

Как вы помните, на первом этапе в праймериз приняли участие более 10 тысяч кандидатов. В общереспубликанском онлайн-голосовании с 1 по 4 октября участвовало более 662 тысяч человек или 84% всех нуротановцев.

В рамках же второго уровня праймериз на районных и городских партийных конференциях в электронном голосовании приняли участие более 10 тысяч делегатов-выборщиков, представлявших более 4,5 тысяч первичных партийных организаций.

Все конференции и дебаты транслировались в онлайн-режиме в социальных сетях, что обеспечило открытость и прозрачность процесса выборов.

Второе. Сформированы народные списки «Nur Otan»-а.

Как показал анализ, представленность женщин увеличилась с 22 до 34%, молодежи - в 3,5 раза, с 7 до 24%. Средний возраст по сравнению с действующим составом маслихатов омолодился на 7 лет – с 51 года до 44 лет.

24% партийных списков составляют действующие депутаты, а 76% - новые лица. Это позволило удовлетворить запрос общества на обновление.

При этом в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах, каждый 3-й вошел в партийные списки «Nur Otan»-а.

Третье. На партийных конференциях утверждены районные и городские предвыборные программы.

В рамках реализации концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» все проекты программ были широко обсуждены в ходе праймериз с населением. Более 80% из 17 тысяч предложений и замечаний граждан учтены в принятых региональных программах.

И четвертое. Итоговый список в Мажилис от партии будет утвержден 25 ноября на XX Съезде «Nur Otan»-а.

По итогам дебатов уже определились 723 победителя, которые войдут в партийные списки 14 областей. Из них 236 человек примут участие в областных дебатах на следующей неделе для включения в партийный список Мажилиса от «Nur Otan»-а.

Кандидаты от столицы, Алматы и Шымкента уже избраны. С результатами электронного голосования можно ознакомиться на сайте Primaries.kz.

Как отмечают сегодня в экспертном сообществе, праймериз партии позволил добиться главного - сформировать на конкурентной, открытой и прозрачной основе корпус потенциальных депутатов, отобранных из числа наиболее авторитетных и пользующихся доверием общества людей.

Таким образом, «Nur Otan» на практике реализовал принцип «Сильные лидеры – Сильная партия», объявленный Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в рамках «перезагрузки» правящей партии.

Уверен, что праймериз, как успешно зарекомендовавший себя в передовых странах демократический инструмент, станут неотъемлемой частью партийно-политической системы, создав условия для формирования новой политической культуры в нашем обществе», - написал Бауыржан Байбек в своем Facebook.


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