Обновлен состав Общественного совета в сфере информации и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве информации и общественного развития в онлайн формате состоялось очередное заседание Общественного совета в сфере информации и общественного развития. Заседание прошло в обновленном составе, передает МИА «Казинформ».

Так, в соответствии с Законом РК «Об общественных советах» был проведен конкурс об избрании членов Общественного совета, состав которого был обновлен на треть.

В состав консультативно-совещательного органа на конкурсной основе вошли видные деятели и представители неправительственного сектора, такие как: Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова, депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким, директор общественного фонда «Zertteu Research Institute» Шолпан Айтенова, президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова, директор общественного фонда «Ұлттық аударма бюросы» Кенжеханұлы Рауан, председатель Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, президент международного общественного фонда «Білім-инновация» Дархан Өте и председатель турецкого этнокультурного центра «Ахыска» города Нур-Султан Аскер Пириев.

Кроме того, Председатель Общественного совета Куаныш Султанов отметил, о необходимости проведения ротации как в составе, так и в руководстве Общественного совета, в связи с чем заявил о сложении полномочий Председателя общественного совета.

По мнению Куаныша Султанова это придаст новый импульс работе Общественного совета.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева поблагодарила Куаныша Султанова за плодотворную работу.

В ходе открытого голосования на должность председателя Общественного совета был избран депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай.

В продолжении заседания Общественного совета были обсуждены план работы на второе полугодие 2021 года.

Членами Общественного совета внесены предложения о рассмотрении вопросов по проводимой государственной политике в сфере религии, деятельности ЦПГИ и обсуждения концепции «слышащего государства».