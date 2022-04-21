Обновлен состав большей части общественных советов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет принял участие в пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить по обновлению общественных советов. Они сейчас проходят очередную трансформацию, более 200 общественных советов обновили свои составы в этом году. Были переизбрания, были избраны активные члены. Вместе с тем, мы до сих пор наблюдаем определенное сопротивление со стороны местных исполнительных органов, когда представители акиматов разными способами пытаются вмешиваться и навязать свою повестку работы общественных советов. Нужно сказать, что в составах общественных советов есть много представителей государственных органов. В Костанайской, Западно-Казахстанской областях на районном уровне, как представители гражданского общества, входят представители подведомственных организаций. Это директора школ, директора библиотек, разных организаций, которые имеют прямую аффилированность с местными исполнительными органами и, на наш взгляд, не могут в полной мере отражать позицию гражданского общества», – сказал М. Кожахмет.

Председатель комитета отметил, что по этоу вопросу проводится работа. Уже в некоторых общественных советах – в Павлодарской области, в Северо-Казахстанской области, в городе Нур-Султане – 100% состава из представителей общественности. Эти представители эффективно работают, в том числе по части контроля над бюджетными расходами.

По словам М. Кожахмета, на сегодня в РК работают 253 общественных совета, из них 208 сформированы заново.

М. Кожахмет подчеркнул, что комитетом проведен тщательный мониторинг качественного состава обновленных общественных советов, в соответствии с поручениями Главы государства.