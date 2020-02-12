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Обновлен рекорд Казахстана по легкой атлетике среди младших юношей и девушек U-16

12 Февраля 2020 13:54
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Обновлен рекорд Казахстана по легкой атлетике среди младших юношей и девушек U-16

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова» параллельно стартовали чемпионаты Республики Казахстан в помещении среди юниоров U-20 (2001-2002г.р.) и младших юношей и девушек U16 (2005-2006г.р.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Во второй возрастной категории воспитанница восточно-казахстанской школы легкой атлетики Арина Гладышева установила новое высшее достижение чемпионата Казахстана U16

В беге на 1500 метров юная спортсменка показала результат 4:34.04. К слову, прошлое высшее достижение не обновлялось 33 года с 1987 года.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт,
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