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Обновлен рекорд Казахстана по легкой атлетике среди младших юношей и девушек U-16
12 Февраля 2020 13:54
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова» параллельно стартовали чемпионаты Республики Казахстан в помещении среди юниоров U-20 (2001-2002г.р.) и младших юношей и девушек U16 (2005-2006г.р.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Во второй возрастной категории воспитанница восточно-казахстанской школы легкой атлетики Арина Гладышева установила новое высшее достижение чемпионата Казахстана U16
В беге на 1500 метров юная спортсменка показала результат 4:34.04. К слову, прошлое высшее достижение не обновлялось 33 года с 1987 года.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт,
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