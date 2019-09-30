Обновить все автобусы в течение двух лет планируют в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заменить все автобусы на новые в течение двух лет - такую задачу перед руководством автопарков поставил аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании с руководством АО «НУХ «Байтерек» и городских автопарков глава региона еще раз напомнил о том, что необходимо заменить весь общественный транспорт в Караганде и других крупных городах области.

«Сейчас есть очень выгодные условия кредитования для автопарков. Используйте эти механизмы. Мы со своей стороны готовы увеличить субсидирование, если вы возьмете на себя обязательство по обновлению подвижного состава. Если этого не будет, то мы прекратим субсидирование. Это жесткая установка. Мы не хотим идти на радикальные меры и создавать муниципальный автопарк. Но нам придется это сделать, если из-за изношенных автобусов безопасность пассажиров будет под угрозой», - сказал Женис Касымбек.

Самый крупный в областном центре автопарк №3 закупил 75 новых автобусов. Часть из них уже вышла на линию. В пятом автопарке пока приобрели лишь две новых машины. Всего в Караганде необходимо обновить 553 автобуса.