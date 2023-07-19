Обновить пожарную технику поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил главам городов и районов выделять средства на обновление пожарной техники и привлекать к ликвидации ЧС как можно больше добровольцев. Важные вопросы прохождения пожароопасного периода и безопасности населения на водоемах региона в купальный сезон рассмотрели на очередном заседании комиссии по ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В настоящее время там, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, создано 201 ДПФ. В распоряжении добровольцев более 1300 единиц автотехники и свыше 100 единиц пожарных помп.

Однако обеспечение добровольных пожарных формирований необходимой техникой недостаточно, считает руководитель департамента по ЧС Мурат Катпанов.

«Несмотря на проводимую работу местными исполнительными органами, отмечается слабое оснащение ДПФ и пожарных постов противопожарным оборудованием и имуществом. Также необходимо обеспечить в каждом населенном пункте автомобильную технику с ёмкостями для воды и оборудованием для подачи воды», – сказал Мурат Катпанов.

Приобретать необходимую технику для пожарных – это один из важных вопросов для всех городов и районов, отметил аким области.

«Вопросы оснащения ДПФ спецодеждой, пожарной техникой касается всех. В начале года я поручал на мероприятии по профилактике тушения пожаров, а также по предупреждению и ликвидации ЧС местного масштаба предусмотреть средства в размере не менее 1 % от объема поступлений соответствующего местного бюджета. Это сумма небольшая, но очень важная. Приобретайте необходимую технику, оснащайте пожарных! В конце года я проверю, как исполняется моё поручение», – предупредил Ермаганбет Булекпаев.

В свою очередь управление занятости и социальных программ набирает общественных работников для трудоустройства во время купального сезона и в пожароопасный период. Сейчас в города и районы направлены 50 человек. Ермаганбет Булекпаев поручил продолжить эту работу.

Также глава региона потребовал от управления природных ресурсов и регулирования природопользования ускорить утверждение перечня мест, запрещенных для купания, водопоя, забора воды для питьевых и бытовых нужд. Итоговый список разместить на геосервисе 2GIS.

«До завершения процедуры оформления земельных участков пляжей, заключения договоров по благоустройству территорий пляжей принять меры по обустройству мест купания элементарными средствами обеспечения безопасности и удобств населения у воды. Департаменту полиции и инспекции транспортного контроля совместно с ДЧС поручаю увеличить количество проводимых патрулирований на водоемах. Строго пресекать нарушения гражданами общественного порядка в местах массового отдыха на воде. В случае выявления таких фактов привлекать нарушителей к административной ответственности», – сказал Ермаганбет Булекпаев.