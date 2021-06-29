Обновить парк школьных автобусов планируют в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК планирует обновить парк школьных автобусов. Об этом сообщил министр Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безопасность детей обеспечивается через организацию бесплатного подвоза детей в школу и обратно домой. В организации подвоза нуждаются более 21 тыс. обучающихся, для которых обеспечен подвоз на 758 единиц автотранспорта. За последние три года автобусный парк обновлен на 203 ед. транспорта», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день потребность в приобретении автотранспорта до сих пор сохраняется, для решения данного вопроса в рамках Дорожной карты по обеспечению автобусами школ планируется обновление автобусного парка.

Ранее министр призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования.

«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - заявил А. Аймагамбетов.